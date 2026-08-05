LSK아이로봇, AI 버추얼 IP '체리나' 공개 예정

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 LSK아이로봇이 AI 시각지능과 생성형 AI 기술을 기반으로 한 첫 AI 콘텐츠 프로젝트 '체리나'를 이달 중 출시한다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 체리나는 LSK아이로봇이 최근 인수한 AI 전문 자회사 원터치에이아이의 기술을 활용해 개발 중인 AI 버추얼 IP다. 회사에 따르면 이번 프로젝트는 생성형 AI와 컴퓨터비전 기술의 사업화 가능성을 검증하고 AI 사업 확장의 기반을 마련하기 위한 것이다.

원터치에이아이는 삼성SDS AI연구센터 책임연구원 출신인 최종원 중앙대학교 교수를 중심으로 설립된 AI 전문기업으로 시각지능 및 영상 AI 기술 개발 역량을 보유하고 있다.

LSK아이로봇 로고. [사진=LSK아이로봇]

체리나는 AI 기반 시각지능과 생성형 AI 기술을 활용해 제작되는 버추얼 IP로, AI 기술을 활용한 콘텐츠 제작과 상호작용형 서비스 구현을 목표로 개발되고 있다. LSK아이로봇은 이 프로젝트를 통해 실제 콘텐츠 제작 과정에서 확보되는 운영 경험과 데이터를 기반으로 AI 기술 경쟁력을 강화할 계획이다.

회사는 체리나를 AI 기술 사업화를 검증하는 첫 프로젝트로 활용해 향후 제조 자동화, 물류, 서비스 로봇 등 산업용 AI 솔루션 분야로 적용 범위를 확대한다는 방침이다.

LSK아이로봇 관계자는 "체리나는 당사가 확보한 AI 기술을 실제 서비스 영역으로 확장하는 첫 번째 프로젝트로 이달 중 공개 예정"이라며 "AI 콘텐츠 사업을 시작으로 다양한 산업 분야에서 AI 기술 활용 범위를 확대해 신규 성장동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com