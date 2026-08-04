이용운 부산시의원 "장사시설 이용 자격·선정 절차 형평성 확보해야"

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장사시설 이용 자격 개선 위한 간담회

공정성 검증 절차 마련 필요성 제기

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 부산지역 장사시설 이용 자격과 선정 절차의 형평성을 높이기 위한 개선 방안을 놓고 관계기관과 머리를 맞댔다.

부산시의회 해양도시안전위원회 이용운 의원(서구2, 국민의힘)은 4일 부산지역 장사시설의 이용 자격기준과 선정절차를 점검하기 위한 정책간담회를 개최했다고 밝혔다.

부산시의회 해양도시안전위원회 이용운 의원(가운데)이 4일 오후 2시 시의회에서 정책간담회를 열고 부산지역 장사시설의 이용 자격기준과 선정절차를 점검하고 있다.[사진=부산시의회] 2026.08.04

이번 간담회는 부산추모공원 가족봉안묘 등 부산지역 장사시설을 이용하려는 시민에게 공정한 신청 기회를 보장하고 공개모집과 추첨 과정의 투명성을 높이기 위해 마련됐다.

간담회에는 이용운 의원과 부산시설공단 추모공원사업소, 부산시 노인복지과 장사문화팀 관계자 등이 참석해 장사시설 운영 과정의 쟁점과 제도 개선 방향을 논의했다.

가족봉안묘 신청이 개인 단위로 이뤄지는 점을 두고 동일 가족 구성원이 각각 신청할 경우 가족 규모에 따라 추첨 기회가 달라질 수 있다는 형평성 문제가 제기됐다.

참석자들은 중복신청의 범위를 동일인의 복수 신청으로 한정할지, 동일 세대나 가족 구성원의 복수 신청까지 포함할지를 검토하고 신청 단위와 중복 판정 기준을 보다 명확하게 정할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.

장사시설 경쟁률을 시민에게 정확하게 제공할 수 있는 관리체계 필요성도 논의됐다. 외부업체를 통한 온라인 접수와 전산추첨 방식의 공정성을 객관적으로 확인할 수 있는 절차를 마련해야 한다는 의견도 나왔다.

이 의원은 "이번 간담회는 장사시설 이용 자격과 선정 과정의 형평성과 공정성을 담보하기 위한 첫 논의"라며 "신청 자격과 중복신청 기준을 명확히 하고 접수부터 추첨 결과 발표까지 전 과정의 투명성을 높여야 한다"고 말했다.

이어 "오늘 나온 의견을 바탕으로 관련 조례와 시행규칙을 검토하고 부산시, 부산시설공단과 함께 운영 개선 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com