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김해시, '8월 자랑스러운 김해 CEO'에 터보링크 하현천 대표 선정

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  • 김해시가 3일 터보링크 하현천 대표에게
  • ‘8월 자랑스러운 김해 CEO상’을 수여했다.
  • 터보링크는 유체윤활베어링 국산화와 수출로

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 지역경제에 발전에 기여한 기업을 발굴에 나섰다.

시는 3일 오전 시청 대회의실에서 유체윤활베어링을 주력으로 생산하는 기계가공 전문 제조업체 ㈜터보링크 하현천 대표에게 '8월 자랑스러운 김해 CEO상'을 수여했다고 밝혔다.

정영두 경남 김해시장(왼쪽)이 3일 오전 김해시청 대회의실에서 유체윤활베어링을 주력으로 생산하는 기계가공 전문 제조업체인 (주)터보링크 하현천 대표에게 '8월 자랑스러운 김해 CEO상'을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=김해시] 2026.08.03

자랑스러운 김해 CEO상은 지역 산업과 경제 발전에 기여한 기업인을 발굴해 격려하기 위한 상으로 경영 능력과 기술 혁신, 지역사회 공헌도 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

㈜터보링크는 2001년 창업 이후 부설 기술연구소를 중심으로 연구개발을 이어오며 6만5000RPM급 초고속 터보압축기용 베어링과 축하중 수백t급 터빈·발전기용 고하중 베어링 등을 독자 기술로 개발·생산하고 있다.

터빈과 압축기, 발전기 등 고속·고하중 회전기계의 핵심 부품인 유체윤활베어링을 국산화해 국내 핵심 산업기계 부품의 기술 자립과 공급망 안정화에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

터보링크는 해외 시장에서도 기술력을 인정받았다. ISO 규격에 맞춘 품질관리를 바탕으로 2006년 일본 미쓰비시중공업(MHI)에 베어링 수출을 시작했고 현재는 일본과 중국, 유럽, 미국 등지에 발전·산업기계용 핵심 부품을 공급하고 있다.

이 회사는 발전 5개사 정비적격업체 선정, 2014년 글로벌강소기업 지정, 2019년 자본재산업 육성 유공 대통령 표창, 2023년 500만불 수출의 탑, 2024년 제61회 무역의 날 산업통상자원부장관 표창 등을 받았다.

2006년부터 사회복지공동모금회에 매월 정기후원을 이어오고 있으며 지난해에는 대한적십자사 정기후원과 함께 1억 원을 기탁했다. 김해시미래인재장학재단에도 총 6000만 원의 장학금을 전달하는 등 지역사회 나눔 활동도 꾸준히 해왔다.

정영두 시장은 "㈜터보링크는 도전과 혁신으로 김해시 제조업의 새로운 성장 모델을 제시하고 있다"며 "지역경제 발전과 기업인의 사회적 책임을 선도하는 모범 기업으로 성장하길 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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