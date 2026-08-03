BNK금융, '폭염 대응' 지원 활동 강화…"취약계층 온열질환 선제예방"

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부산은행 '우리동네 기후쉼터' 연중 운영

경남은행, 이동노동자 생수 1만5000병 지원





[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 폭염 장기화에 대응해 무더위쉼터와 생수, 에너지 바우처 지원을 늘리며 취약계층 보호에 나섰다.

BNK금융그룹이 연일 계속되는 기록적인 폭염으로 지역민들의 건강과 일상에 어려움이 커지는 가운데 BNK부산은행과 BNK경남은행을 중심으로 지역 주민들의 안전한 여름나기를 위한 다양한 지원활동을 이어가고 있다.[사진=BNK금융그룹] 2026.08.03

BNK금융그룹은 최근 이어지는 폭염특보로 고령층과 이동노동자, 취약계층의 온열질환 위험이 커짐에 따라 BNK부산은행·BNK경남은행을 중심으로 지역 주민의 안전한 여름나기를 위한 지원 활동을 확대하고 있다고 3일 밝혔다.

BNK부산은행은 부산시와 협력해 여름철 운영하던 무더위쉼터를 '우리동네 기후쉼터'로 확대 운영하고 있다. 영업시간 동안 누구나 가까운 영업점을 찾아 냉방시설과 휴식공간을 이용할 수 있고 시원한 물도 제공한다. 은행은 기존 여름철 중심 운영에서 벗어나 연중 운영체계로 확대했다.

BNK경남은행은 경남사회복지공동모금회를 통해 약 4360세대에 에너지 바우처를 지원했다. 또 배달·택배 종사자와 대리기사 등 이동노동자의 온열질환 예방을 위해 창원·김해·양산·진주와 울산지역 이동노동자 지원센터에 생수 1만5000병을 지원할 예정이다.

BNK금융그룹은 부산시와 부산사회복지공동모금회와 함께 부산지역 취약계층에 선풍기 2000대를 지원하는 '시원한 여름나기' 사업도 진행하고 있다.

BNK금융그룹 관계자는 "유례없는 폭염으로 지역민의 어려움이 커지고 있는 만큼 시민들의 안전한 일상에 보탬이 되고자 한다"며 "앞으로도 지역사회와 어려움을 나누는 맞춤형 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com