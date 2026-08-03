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오세훈 "폭염, 재난으로 인식하겠다…시민 건강 최우선"

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  • 오세훈 서울시장은 3일 폭염을 재난으로 인식하고 비상한 각오로 대응하겠다고 밝혔다다
  • 야외근로자와 노약자·취약계층에 한낮 외출 자제와 쉼터 이용, 건강관리 강화를 당부했다
  • 서울시는 폭염상황실 운영과 긴급대책회의를 통해 취약계층 보호, 무더위쉼터 확대 등 10개 분야 대응체계를 점검했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"폭염 종합지원상황실 8개 반 운영 등 노력"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 "폭염을 재난으로 인식하고 비상한 각오로 대응하겠다"고 밝혔다.

오 시장은 3일 페이스북을 통해 "연일 극한 폭염이 이어지고 있다. 이제 폭염은 불편함을 넘어 시민의 생명과 건강을 위협하는 재난이 됐다"고 전하면서 이같이 적었다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 오세훈 서울시장이 지난달 31일 오후 서울 광진구 뚝섬한강공원 '한강플플'에서 열린 야간경제 활성화를 위한 상인 간담회에 참석했다. 2026.07.31 kunjoo@newspim.com

오 시장은 "특히 한낮의 뜨거운 햇볕 아래에서 일하시는 건설현장 근로자, 택배 및 배달 종사자, 환경공무관을 비롯한 야외근로자 여러분께서는 무엇보다 건강을 최우선으로 챙겨주시길 바란다"며 "휴식은 선택이 아니라 생명을 지키는 안전수칙"이라고 강조했다.

그러면서 "어르신과 어린이, 장애인, 만성질환이 있는 분들처럼 폭염에 더욱 취약한 시민들께서도 가급적 한낮 외출을 자제하시고, 충분한 수분을 섭취하는 등 건강관리에 각별히 신경 써주시길 부탁드린다"고 당부했다.

오 시장은 "현재 (서울시는) 폭염 종합지원상황실을 8개 반으로 운영하며 기상 상황과 피해 발생 여부를 실시간으로 살피고 있다"며 "온열질환자 발생 추이와 폭염 지속 상황을 면밀하게 모니터링하고, 피해가 확산할 우려가 있다고 판단되면 즉시 비상대응체계를 한층 강화하겠다"고 설명했다.

또 "건강 취약계층 6만3000여 명에 대해서는 방문간호사 등을 통한 안부 확인과 건강관리를 지속하고 있다"면서 "노숙인과 쪽방주민 밀집지역에는 응급구호반과 특별대책반을 운영하는 한편, 무더위쉼터를 4천여 곳으로 확대하고, 도심 열섬을 줄이기 위한 쿨링시티 사업도 더욱 촘촘하게 추진하겠다"고 말했다.

이어 "특히 민간 사회공헌으로 조성돼  기후동행쉼터로 지정이 된 414개소의 CU편의점, 신한은행, KT대리점 등은 용무가 없어도 누구나 이용 가능한 기후동행쉼터"라며 "아울러 지하철 역사 쉼터를 비롯한 다양한 폭염대피시설이 마련되어 있으니, 냉방이 취약한 환경에 계신 시민들께서는 가까운 쉼터를 적극 이용해 주시기 바란다"고 덧붙였다.

마지막으로 오 시장은 "잠시 더위를 피하는 작은 실천이 온열질환을 예방하고 소중한 생명을 지키는 가장 확실한 방법"이라며 "서울시는 폭염이 끝나는 날까지 단 한순간도 긴장을 늦추지 않겠다. 기상 상황을 실시간으로 점검하고, 취약계층을 더욱 세심하게 살피며, 현장에서 땀 흘리시는 모든 분들의 안전까지 빈틈없이 챙기겠다"고 했다.

이날 서울시는 오 시장의 지시로 행정1부시장 주재로 폭염 긴급대책회의를 열고 시민 보호와 현장 안전관리 대책을 종합 점검했다. 회의에서 ▲비상대응체계 ▲온열질환자 관리 ▲긴급 구조·구급 ▲취약계층 지원 ▲사업장·건설공사장 근로자 보호 ▲무더위쉼터 운영 ▲이동노동자 지원 ▲도로 물청소 등 10개 분야의 추진상황을 집중점검했다.

blue99@newspim.com

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