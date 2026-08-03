여주도시공사, 금은모래캠핑장 QR코드 활용한 피난유도체계 구축

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[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주도시공사는 고객 안전 확보 및 실시간 정보 제공을 위해 금은모래캠핑장의 QR코드 활용 피난유도체계를 구축했다고 밝혔다.

여주도시공사가 고객 안전 확보 및 실시간 정보 제공을 위해 구축한 금은모래캠핑장의 QR코드 활용 피난유도체계 홍보 이미지.[사진=여주도시공사]

3일 공사에 따르면 금은모래캠핑장은 하천부지 및 데크존 등 넓은 공간으로 운영되고 있으나 캠핑장 규모 대비 비상 대피로 및 안전수칙 안내 표지판이 부족해 재난 상황 발생 시 이용객에게 필요한 정보를 신속하게 제공하는 데 한계가 있었다.

또 운영 현황 및 이용수칙 변경 등 이용객에게 제공되는 내용 등의 접근성이 떨어지는 문제점이 있어왔다.

이에 공사는 캠핑장 구역별 비상 대피로와 안전행동 요령, 이용수칙 등을 정보 제공 QR코드를 제작해 하천부지 표지석 60개와 고객용 분전함 90개 등 총 150개 시설물에 부착해 접근성을 높였다.

또 실시간 정보 수정 시스템을 구축해 캠핑장 현황 및 운영사항 변경 시 신속하게 정보를 반영할 수 있도록 해 이용객에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 했다.

공사 관계자는 "이번 피난유도체계 구축을 통해 캠핑객들이 재난 상황 발생 시 필요한 정보를 신속하게 확인할 수 있는 환경을 마련했다"라며 "앞으로도 고객 안전을 최우선으로 여가시설 이용 환경 개선과 안전관리 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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