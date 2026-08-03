'차, 삶이 되다' 보성·김포 다도박물관 공동 전시

지역순회전시로 차문화 역사·가치 확산

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성 한국차박물관이 김포다도박물관과 함께 차를 삶의 태도와 정신문화로 조명하는 특별전을 연다.

보성군 한국차박물관은 김포다도박물관과 공동으로 '2026 K-뮤지엄 지역순회전시 특별전 '차(茶), 삶이 되다'를 개최한다고 3일 밝혔다.

'2026 K-뮤지엄 지역순회전시 특별전 「차(茶), 삶이 되다」' 홍보물 [사진=보성군] 2026.08.03 chadol999@newspim.com

전시는 7일부터 10월 5일까지 한국차박물관에서 먼저 열리고 10월 9일부터 11월 14일까지 김포다도박물관에서 이어진다.

이번 특별전은 문화체육관광부가 주최하고 한국박물관협회가 주관하는 'K-뮤지엄 지역순회전시 사업'의 하나다. 공립 한국차박물관과 사립 김포다도박물관이 협력해 지역 간 문화 교류를 확대하고 한국 차문화의 역사와 정신적 가치를 알리는 것을 목표로 한다.

전시는 차를 단순한 음료가 아닌 삶의 태도이자 정신문화로 바라보는 관점에서 구성됐다. 한재 이목, 청사 안광석, 법정 스님 등 차를 일상 속에서 실천한 인물들의 삶과 사상을 통해 한국 차문화가 시대에 따라 계승되고 변화해 온 흐름을 보여준다.

유물과 자료를 시대순으로 배열하는 방식에서 벗어나 차인의 삶과 이야기를 중심으로 내용을 풀어낸 것이 특징이다. 관람객에게 '우리 삶에서 차는 어떤 의미를 지니는가'라는 질문을 던지며 한 잔의 차에 담긴 사유와 절제, 배려와 소통의 가치를 전한다.

김포다도박물관 손민영 관장은 "차는 오랜 시간 한국인의 삶 속에서 마음을 나누고 자신을 성찰하는 문화로 이어져 왔다"며 "이번 전시가 삶의 의미를 돌아보고 한국 차문화의 깊은 정신을 만나는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

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