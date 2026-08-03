"캔 소맥 통했다"...'선양 오크소맥' 40일 만에 100만캔 돌파

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출시 5일 만에 30만캔 이어 판매 속도…하루 10만캔 생산

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 캔을 따면 바로 마실 수 있는 '소맥' 제품이 출시 40일 만에 누적 판매량 100만캔을 넘어섰다.

㈜선양소주는 지난 6월 출시한 '선양 오크소맥'이 출시 5일 만에 30만캔을 판매한 데 이어 40일 만에 누적 판매량 100만캔을 돌파했다고 3일 밝혔다.

조웅래 선양소주 회장이 오크소맥 제품을 홍보하고 있다. [사진=선양소주] 2026.08.03 gyun507@newspim.com

선양 오크소맥은 소주와 맥주를 따로 섞지 않고 한 캔으로 마실 수 있도록 만든 제품이다. 수제맥주 기업 세븐브로이맥주와 협업해 라거 맥주를 기반으로 제조했으며, 선양 오크 소주와 오크통에서 숙성한 쌀 증류식 소주 원액을 더했다.

알코올 도수는 일반 맥주보다 높은 5.7도다. 탄산감과 소주의 풍미를 함께 살린 점이 판매 확대에 영향을 준 것으로 회사 측은 보고 있다.

조웅래 선양소주 회장이 직접 출연한 광고도 제품 인지도를 높이는 데 한몫했다. 광고 문구인 '탁! 따기만 하이소'는 소맥을 별도로 제조하지 않아도 된다는 제품 특징을 강조했다.

제조사인 세븐브로이맥주는 여름철 수요에 대응하기 위해 하루 10만캔 규모로 생산하고 있다. 선양소주는 전국 편의점을 중심으로 공급 물량을 확대할 계획이다.

조웅래 회장은 "맥주만으로는 부족할 수 있는 도수와 풍미를 선양 오크 소주로 보완한 제품"이라며 "앞으로도 소비자 취향과 주류시장 변화를 반영한 제품을 선보이겠다"고 말했다.

한편 선양소주는 선양 오크와 선양 말차, 선양 피치우롱 등 소주와 증류주 원액, 차·과일을 결합한 제품군을 확대하고 있다.

gyun507@newspim.com