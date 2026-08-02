경기도 '기림의 날' 맞아 도내 곳곳서 다채로운 행사 개최

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8월 8일 광주시 나눔의집서 경기도 기림의 날 기념식·흉상 제막식 개최

수원·화성·안양·광명 등 12개 시군서도 전시·공연·체험 등 다채로운 행사

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 14일 '일본군'위안부' 피해자 기림의 날'을 맞아 도와 도내 시군에서 피해 할머니들의 넋을 기리고 역사적 진실과 평화의 가치를 되새기는 다채로운 행사를 개최한다고 2일 밝혔다.

기림의날 기념식 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 '기림의 날'은 1991년 8월 14일 고(故) 김학순 할머니가 피해 사실을 최초로 공개 증언한 날을 기념해 제정된 국가기념일이다. 지난 2017년 일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 개정을 통해 법정기념일로 지정됐다.

도는 매년 기림의 날을 맞아 추모 사업을 이어오고 있으며 올해 역시 도와 12개 시군이 연계해 기념식, 헌화, 전시, 문화공연, 시민 참여 프로그램 등을 폭넓게 진행한다.

가장 먼저 오는 8일 경기 광주시 나눔의집에서 경기도 주관 기림의 날 공식 기념식이 열린다.

이날 행사에서는 일본군'위안부' 피해자 흉상 제막식을 비롯해 기념사업 유공자 표창, 평화·인권·기억의 메시지 공모전 시상식 및 문화공연이 펼쳐진다. 공모전 수상작 전시와 다채로운 체험 부스도 함께 운영된다.

시군별 특색을 살린 추모 및 기념행사도 도내 전역에서 개최된다. ▲수원시(기념식·문화공연·사진전)▲화성시(헌화·시민참여 프로그램)▲안양시(작품공모전 시상·공연)▲시흥시(평화의소녀상 기림식·특별전시·시 낭독회)를 비롯해 안산, 김포, 파주, 광명, 오산, 이천, 포천 등에서도 기념식, 평화포럼, 시민참여 프로그램 등이 이어질 예정이다.

박연경 경기도 여성가족국장은 "기림의 날은 피해자들의 아픔을 단순히 기억하는 데 그치지 않고 평화와 인권의 가치를 미래세대로 이어가는 뜻깊은 날"이라며 "많은 도민께서 도내 곳곳에서 열리는 행사에 참여해 올바른 역사를 기억하고 평화의 의미를 되새기는 시간을 갖길 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com