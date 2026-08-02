경기도·GH '기존주택 전세임대' 입주자 상시 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 GH는 4일 도내 저소득층 대상 기존주택 전세임대 입주자를 상시 모집한다고 2일 밝혔다.
- GH는 전세보증금을 최대 1억3000만원까지 95% 지원하고 입주자는 연 1.2~2.2% 임대료로 최장 30년 거주할 수 있다고 했다.
- 생계·의료급여 수급자, 보호대상 한부모가족, 65세 이상 고령자는 읍면동 행정복지센터에서 상시 신청할 수 있다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전세보증금 최대 1억 3000만 원 지원...최장 30년 거주 가능
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 도내 저소득층의 주거 안정을 도모하기 위해 오는 4일부터 '2026년 기존주택 전세임대' 입주자를 상시 모집한다고 2일 밝혔다.
도에 따르면 기존주택 전세임대는 입주 대상자로 선정된 사람이 지원 한도 내에서 원하는 주택을 물색하면 GH가 주택 소유자와 전세계약을 체결한 뒤 입주자에게 저렴하게 재임대하는 주거복지 사업이다.
GH는 전세보증금을 호당 최대 1억 3000만 원 한도 내에서 95%까지 지원한다. 입주자는 지원받은 금액에 대해 연 1.2~2.2% 수준의 저렴한 임대료만 부담하며 최초 2년 계약 후 자격 유지 시 최대 30년까지 안심하고 거주할 수 있다.
신청 자격은 경기도에 거주하는 무주택세대구성원 중 ▲생계·의료급여 수급자▲보호대상 한부모가족▲수급권자 또는 차상위계층에 해당하는 만 65세 이상 고령자다.
신청을 희망하는 도민은 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 접수하면 된다. 별도의 접수 종료 공고가 있을 때까지 상시 모집을 진행해 정기 모집 기간을 놓쳤거나 긴급하게 주거 지원이 필요한 가구도 적기에 신청할 수 있다.
자세한 사항은 GH 전세임대 전용 콜센터나 경기주택도시공사 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
김태수 경기도 주택정책과장은 "주거지원이 절실한 도민들이 원하는 지역에서 안정적으로 생활할 수 있도록 시·군 및 GH와 협력해 대상자 발굴과 안내를 지속 강화하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com