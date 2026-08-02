진주문화관광재단, M2페스티벌 7일 개막…남강 야경과 음악의 조화

AI 핵심 요약beta
- 진주문화관광재단이 7~8일 진주 M2 페스티벌을 열었다.
- 김하온·QWER 등 출연해 음악·미디어 무대를 꾸몄다.
- 체험·야시장 운영하며 안전과 폭염 대응도 강화했다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주 대표하는 여름철 야간축제인 '진주 M2(Music & Media) 페스티벌'이 남강을 중심으로 열린다.
진주문화관광재단은 오는 7~8일 이틀간 망경동 남강둔치 일원에서 '2026 진주 M2(Music & Media) 페스티벌'을 개최한다고 2일 밝혔다.
행사 첫날에는 김하온, 김나영, 순순희가 무대에 오르고 둘째 날에는 QWER, 울랄라세션, 키라스가 출연한다. 지역 뮤지션들의 공연도 함께 구성해 다양한 장르의 음악을 선보일 예정이다.
축제 기간에는 DJ 공연과 미디어 퍼포먼스, 미디어 라이팅 쇼, 로컬 버스킹 등이 진행된다. 주제공연은 생동감 크루가 맡아 음악과 미디어를 결합한 무대를 선보이고, 멀티미디어 파이어 쇼가 DJ 공연의 마무리를 장식한다.
현장에는 체험 프로그램과 올빰토요야시장, 플리마켓, 먹거리 공간, 포토존도 운영된다. 시는 지역 예술인과 소상공인의 참여를 늘려 방문객 체류 시간을 확보하고, 지역 상권과 야간 관광 활성화로 이어가겠다는 방침이다.
시는 안전관리와 폭염 대응을 최우선 과제로 두고 교통, 의료지원, 관람객 동선, 편의시설 운영 대책도 마련했다. 조규일 진주시장은 음악과 미디어를 결합한 문화콘텐츠로 진주의 여름밤을 채우겠다고 말했다.
news2349@newspim.com