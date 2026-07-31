하동군, 전국 최초 '무더위 피해 예방단' 운영…폭염 취약지역 순찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남 하동군이 31일 산불감시원 활용 무더위 피해 예방단을 편성했다
- 예방단은 8월 한 달간 폭염 취약지역 순찰과 온열질환 예방 활동을 한다
- 군은 폭염 특보 시 순찰을 확대해 인명 피해 최소화와 새로운 재난 대응 모델을 추진한다
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[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군이 전국 최초로 산불감시원을 활용한 '무더위 피해 예방단'을 편성해 폭염 취약지역 순찰과 온열질환 예방 활동에 나섰다.
군은 연일 이어지는 폭염과 열대야로 인한 온열질환 등 폭염 피해를 줄이기 위해 산불감시원을 활용한 '무더위 피해 예방단'을 운영한다고 31일 밝혔다.
무더위 피해 예방단은 다음달 1일부터 31일까지 한 달간 가동한다. 산불 비수기인 여름철로 현장 활동이 줄어든 산불감시원의 경험과 지역 지리 이해도를 폭염 대응에 연결해 취약지역 중심 현장 예찰을 강화한다는 계획이다.
예방단은 농작업이 많은 농경지와 야외 작업장, 마을회관 인근 등 폭염에 취약한 지역을 순찰하며 폭염 위험 요인을 사전에 점검한다.
홀로 사는 고령층과 야외 근로자 등 폭염 취약계층을 대상으로 건강 상태를 살피고 수분 섭취, 한낮 야외 활동 자제, 무더위쉼터 이용 등 행동 요령을 안내하는 현장 중심 예방 활동도 함께 진행한다.
온열질환자 발생이나 응급상황 확인 시에는 119에 즉시 신고하고 군 상황실에 곧바로 보고하는 대응체계를 마련했다. 폭염 특보 발효 때에는 순찰을 확대하고 위험지역을 집중 관리해 대응 강도를 높일 방침이다.
군은 이번 예방단 운영으로 폭염 취약지역 관리체계를 한층 강화하고 군민이 체감하는 선제적 폭염 대응으로 온열질환 예방과 인명 피해 최소화에 도움이 될 것으로 보고 있다.
산불감시원의 경험과 전문성을 폭염 대응에 접목한 사례로 계절별 유휴 인력을 재난 대응에 활용하는 새로운 행정 모델이 될 수 있다는 점도 주목하고 있다.
군 관계자는 "현장 예찰과 신속한 대응으로 폭염에 따른 인명 피해를 줄이고 군민 모두가 보다 안전한 여름을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com