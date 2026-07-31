가평군, 경기도생활체육대회 성공개최 막바지 준비 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 31일 두 생활체육대회 성공개최 준비를 했다
- 30일 최종보고회에서 개폐회식·안전·교통·폭염대응 점검을 했다
- 8월과 9월 가평서 두 대회 열리며 자라섬서 개회식을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군이 '제20회 경기도장애인생활체육대회'와 '제37회 경기도생활체육대축전'의 성공 개최를 위해 막바지 준비에 총력을 기울이고 있다.
31일 가평군은 선수단과 관람객 모두가 안전하게 대회를 즐길 수 있도록 개·폐회식 운영은 물론 교통, 안전, 폭염 대응까지 행사 전반을 꼼꼼히 점검하며 성공 개최에 만전을 기하고 있다고 밝혔다.
지난 30일 '제20회 경기도장애인생활체육대회 및 제37회 경기도생활체육대축전 개·폐회식 연출대행 용역' 최종보고회를 열고 대회 준비상황을 최종 점검했다.
보고회에서는 개회식 무대와 객석 배치, 선수단 입장 연출, 리셉션장 운영, 부대행사장 구성, 교통·주차 대책, 폭염 및 우천 대응 방안 등 행사 운영 전반에 대한 준비상황을 확인하고 보완사항을 논의했으며 냉방버스와 무더위 쉼터 운영, 온열질환 대응 의료지원체계 구축, 교통약자 이동 지원 등 참가자와 관람객의 안전을 최우선으로 하는 운영계획을 집중 점검했다.
가평군은 이날 논의된 사항을 8월 중 연출계획에 반영하고 대회 개최 전까지 운영계획을 최종 확정해 완성도 높은 개·폐회식을 선보인다는 방침이다.
서태원 군수는 "2026 경기도생활체육대회는 가평의 아름다운 자연과 문화, 관광자원을 경기도민에게 널리 알릴 수 있는 뜻깊은 기회다"며 "안전을 최우선으로 선수단과 관람객 모두가 만족하고 오래 기억할 수 있는 성공적인 대회가 되도록 마지막까지 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 '제20회 경기도장애인생활체육대회'는 8월 28일부터 29일까지, '제37회 경기도생활체육대축전'은 9월 11일부터 13일까지 가평군 일원에서 열리는데 두 대회의 개회식은 자라섬 서도 특설행사장에서 개최된다.
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