数据：韩国6月全产业生产环比增长2.3%

纽斯频通讯社世宗7月31日电 韩国国家数据处31日发布的《2026年6月产业活动动向》显示，韩国6月工业生产、消费和投资均较上月增长。其中，全产业生产结束连续两个月下降态势，环比增长2.3%。

资料图。【图片=网络】

数据显示，韩国全产业生产继4月下降0.5%、5月下降0.4%后，6月转为增长。从行业来看，虽然公共行政领域生产减少，但矿工业、服务业和建筑业生产增加，带动全产业生产增长。按同比计算，全产业生产增长4.2%。

其中，矿工业生产环比增长6.4%，结束连续两个月下降走势。受混合动力乘用车、休旅车（RV）等整车产量增加带动，汽车生产环比增长15.4%；受DRAM和闪存等存储芯片产量增加带动，半导体生产增长4.5%。同期，电子零部件生产下降10.4%。制造业生产环比增长6.8%，制造业平均设备开工率为74.9%，较上月提高4.0个百分点。

服务业生产环比增长0.7%，金融保险业、运输仓储业生产增加，部分抵消了信息通信业生产下降带来的影响。

反映消费情况的零售销售额环比增长2.7%，继5月增长0.1%后连续两个月保持增长。其中，乘用车等耐用品销售增长12.6%，食品饮料等非耐用品销售增长0.2%，服装等准耐用品销售下降1.7%。

设备投资环比增长5.8%，连续两个月增长。按同比计算，设备投资增长21.7%，主要受半导体制造设备等机械设备投资以及运输设备投资增加带动。

建筑工程完成额环比增长4.1%，继5月增长3.7%后连续两个月增长，但同比下降4.0%。

景气指标方面，反映当前经济运行状况的同步综合指数循环变动值较上月上升0.5点；反映未来经济走势的领先综合指数循环变动值较上月上升0.9点，自今年2月以来连续5个月保持上升。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社