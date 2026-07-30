박동식 사천시장, 농업용수 공급 실태 점검…가뭄 장기화 우려

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농업인 애로사항 청취·수자원 총동원

기상 변화 지속, 단계별 대응체계 강화

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 저수율 하락이 이어지는 농업 현장을 찾아 가뭄 대응 실태를 점검하고 비상급수 대책을 강화했다.

박동식 사천시장이 30일 시 관계자들과 함께 관내 농업용 저수지와 가뭄 취약 농경지를 방문해 농업용수 공급 실태를 직접 점검하고 있다.[사진=사천시]2026.07.30

시는 박동식 시장이 30일 관내 주요 농업용 저수지와 가뭄 취약 농경지를 방문해 양수장비 가동 상태와 관정 개발 현황을 확인했다고 밝혔다.

박 시장은 이 자리에서 물 부족으로 어려움을 겪는 농업인들의 애로사항을 듣고 가용 가능한 수자원과 장비를 총동원하라고 지시했다.

시는 최근 강수량 부족으로 저수율이 낮아지면서 선제적 대응이 필요한 상황이라고 설명했다. 7월 30일 기준 경남 평균 저수율은 42.6%, 사천시는 52.5%로 집계됐다.

박 시장은 "가뭄이 일시적인 조치만으로는 해결되지 않는다"며 "상습 가뭄 취약지역을 중심으로 다목적 용수 개발 등 근본 대책을 추진해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "한국농어촌공사 등 유관기관과 협력해 비상급수와 농업용수 공급에 차질이 없도록 하라"고 당부했다.

시는 기상 상황과 저수율 변화를 계속 살피며 단계별 대응체계를 강화할 방침이다.

m25322532@newspim.com