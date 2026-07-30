김원기 의정부시장, '8호선 의정부 연장 사업' 반영 대광위원장에 건의

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김원기 경기 의정부시장은 지하철 8호선 의정부 연장 사업의 '제5차 광역교통 시행계획' 반영을 위해 국토교통부 대도시권광역교통위원회를 찾아 시민 서명부를 추가 전달했다고 30일 밝혔다.

김원기 의정부시장은 30일 국회 국토교통부 대도시권광역교통위원회 김용석 위원장을 만나 시민서명부를 전달했다. [사진=의정부시]

김 시장은 이날 국회에서 대도시권광역교통위원회 김용석 위원장을 만나 제5차 광역교통 시행계획에 8호선 의정부 연장 사업을 포함해 줄 것을 적극 건의하고 시민 서명부를 추가로 전달했다.

이번 면담은 지난 23일 국토교통부 장관에게 1차 서명부를 전달한 데 이어 사업의 필요성과 당위성을 재차 설명하고 시민들의 강한 의지를 분명히 알리기 위해 마련됐다.

이날 전달된 서명부는 1차 전달분과 이후 추가로 접수된 서명을 합산한 것으로 지난 29일 기준 온라인 1만5854명과 오프라인 1만1475명 등 총 2만7329명의 서명이 모였다. 의정부시는 지난 7월 15일부터 8월 31일까지 온·오프라인 서명운동을 벌이고 있으며 시청 민원실과 동 주민센터, 시민들이 많이 찾는 각종 장소에서 서명을 받고 있다.

김 시장은 면담에서 시민들의 염원을 전하며 의정부 동부지역의 철도 접근성 개선과 수도권 순환철도망 완성을 위해 8호선 의정부 연장이 반드시 추진돼야 한다고 강조했다.

또 의정부시 광역교통 현안을 정리한 건의자료를 함께 전달하며 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 차원의 적극적인 검토를 요청했다.

앞서 의정부시는 7월 21일 '8호선 의정부 연장 촉구 범시민 결의대회'를 개최해 사업 추진 필요성에 대한 공감대를 확산시킨 바 있다. 결의대회를 계기로 시민 참여가 크게 늘어나 현재까지 2만7000명이 넘는 시민이 서명에 동참하는 등 지역사회 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

김원기 의정부시장은 30일 국회 국토교통부 대도시권광역교통위원회 김용석 위원장을 만나 8호선 의정부 연장사업을 반영해 줄 것을 적극 건의하고 시민서명부를 전달했다. [사진=의정부시]

김원기 시장은 "의정부시는 그동안 국가 주택공급 정책에 따라 대규모 공공주택지구를 조성하는 등 수도권 주택공급에 큰 역할을 해왔지만 이에 걸맞은 광역교통 인프라는 충분히 갖춰지지 못했다"고 지적했다.

이어 "8호선 의정부 연장은 의정부가 감내해 온 희생에 대한 정당한 보상이자 2만7000여 시민의 염원이 담긴 사업"이라며 "수도권 순환철도망 완성과 경기북부 균형발전을 위해 반드시 추진돼야 할 국가적 과제로서 제5차 광역교통 시행계획에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 의정부시는 오는 8월 31일까지 시민 서명운동을 계속 이어가고 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 등 관계기관과 지속적으로 협의하며 8호선 의정부 연장 사업의 필요성을 적극 건의해 나갈 방침이다.

asj7376@newspim.com