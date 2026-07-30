김원기 의정부시장, '8호선 의정부 연장 사업' 반영 대광위원장에 건의

AI 핵심 요약beta
- 김원기 의정부시장이 30일 8호선 연장 서명부를 전달했다
- 의정부시는 제5차 광역교통계획 반영을 국토부에 건의했다
- 서명은 2만7329명으로 8월 31일까지 계속된다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김원기 경기 의정부시장은 지하철 8호선 의정부 연장 사업의 '제5차 광역교통 시행계획' 반영을 위해 국토교통부 대도시권광역교통위원회를 찾아 시민 서명부를 추가 전달했다고 30일 밝혔다.
김 시장은 이날 국회에서 대도시권광역교통위원회 김용석 위원장을 만나 제5차 광역교통 시행계획에 8호선 의정부 연장 사업을 포함해 줄 것을 적극 건의하고 시민 서명부를 추가로 전달했다.
이번 면담은 지난 23일 국토교통부 장관에게 1차 서명부를 전달한 데 이어 사업의 필요성과 당위성을 재차 설명하고 시민들의 강한 의지를 분명히 알리기 위해 마련됐다.
이날 전달된 서명부는 1차 전달분과 이후 추가로 접수된 서명을 합산한 것으로 지난 29일 기준 온라인 1만5854명과 오프라인 1만1475명 등 총 2만7329명의 서명이 모였다. 의정부시는 지난 7월 15일부터 8월 31일까지 온·오프라인 서명운동을 벌이고 있으며 시청 민원실과 동 주민센터, 시민들이 많이 찾는 각종 장소에서 서명을 받고 있다.
김 시장은 면담에서 시민들의 염원을 전하며 의정부 동부지역의 철도 접근성 개선과 수도권 순환철도망 완성을 위해 8호선 의정부 연장이 반드시 추진돼야 한다고 강조했다.
또 의정부시 광역교통 현안을 정리한 건의자료를 함께 전달하며 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 차원의 적극적인 검토를 요청했다.
앞서 의정부시는 7월 21일 '8호선 의정부 연장 촉구 범시민 결의대회'를 개최해 사업 추진 필요성에 대한 공감대를 확산시킨 바 있다. 결의대회를 계기로 시민 참여가 크게 늘어나 현재까지 2만7000명이 넘는 시민이 서명에 동참하는 등 지역사회 관심이 꾸준히 이어지고 있다.
김원기 시장은 "의정부시는 그동안 국가 주택공급 정책에 따라 대규모 공공주택지구를 조성하는 등 수도권 주택공급에 큰 역할을 해왔지만 이에 걸맞은 광역교통 인프라는 충분히 갖춰지지 못했다"고 지적했다.
이어 "8호선 의정부 연장은 의정부가 감내해 온 희생에 대한 정당한 보상이자 2만7000여 시민의 염원이 담긴 사업"이라며 "수도권 순환철도망 완성과 경기북부 균형발전을 위해 반드시 추진돼야 할 국가적 과제로서 제5차 광역교통 시행계획에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 의정부시는 오는 8월 31일까지 시민 서명운동을 계속 이어가고 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 등 관계기관과 지속적으로 협의하며 8호선 의정부 연장 사업의 필요성을 적극 건의해 나갈 방침이다.
asj7376@newspim.com