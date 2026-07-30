포천시의회·경기대진테크노파크, 지역기업 성장 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시의회는 29일 경기대진TP와 간담회를 열고 지역기업지원·생활환경개선·미래산업 연계방안을 논의했다
- 간담회에서 경기대진TP는 2026년 580억 예산으로 스마트공장·지식재산·드론·가구·환경오염 개선 등 42개 사업을 추진한다고 밝혔다
- 의원들은 기업지원 홍보체계 구축과 생활환경·드론·가구산업 종합지원 강화, 실질적 지역인재 채용 연계 방안을 요청했다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시의회는 지난 29일 의원회의실에서 경기대진테크노파크와 간담회를 개최하고 지역 기업 지원 확대, 생활환경 개선, 미래·특화산업 연계 방안을 심도 있게 논의했다고 30일 밝혔다.
이날 간담회에는 서과석 의장을 비롯한 포천시의원과 안준수 경기대진테크노파크 원장 등 기관관계자, 포천시 관련 부서 공무원 등이 참석해 경기대진테크노파크 기관 현황과 2026년 주요 사업 추진 계획을 공유했다.
경기대진테크노파크는 2026년 총예산 580억 원 중 540억 원을 국가·지자체 등 외부기관으로부터 위탁받아 42개 사업을 추진하고 있다고 보고했다.
세부 사업으로는 중소·중견 제조기업의 스마트공장 구축 지원, 특허·상표 등 지식재산권 확보 지원, 드론 전문인력 양성, 가구 제조공정 개선 및 품질인증 지원, 환경오염 방지시설 개선 사업 등이 소개됐다.
이어진 질의응답에서 의원들은 다양한 기업지원 제도가 마련돼 있음에도 지역 기업들이 관련 정보를 알지 못해 신청 기회를 놓치는 사례가 있다며 포천시 기업지원 부서와 상공회의소, 산업단지 협의회 등 지역 기업인 단체를 유기적으로 연결하는 홍보체계 구축을 요청했다. 또한 찾아가는 사업설명회 확대와 기업별 맞춤형 상담을 통해 기업 체감도를 높여줄 것을 주문했다.
생활환경 개선 사업과 관련해서도 의견이 이어졌다. 의원들은 축산농가 악취 저감사업과 석면 슬레이트 지붕 철거·개량사업이 대상 농가와 가구에 차질 없이 전달될 수 있도록 사업 안내를 강화하고 대상자 발굴에 보다 적극적으로 나서 줄 것을 강조했다.
미래·특화산업 육성 방안 논의에서도 다양한 제안이 제시됐다. 의원들은 드론 정비·조종 교육을 포천 지역의 드론·방위산업 기반과 연계해 지역 인재 채용으로 이어질 수 있는 실질적 연계 방안을 검토해 줄 것을 요청했다.
가구산업과 관련해서는 가구창작스튜디오, 소공인 가구지원센터, 가구인증센터를 단계적으로 연계해 창업 단계부터 생산, 품질인증까지 이어지는 종합 지원체계를 강화해 달라고 주문했다.
서과석 의장은 "이번 간담회가 경기대진테크노파크의 역할과 주요 사업에 대한 이해를 높이고 지역 기업 성장과 지역산업 발전을 위한 구체적인 협력 방안을 모색하는 계기가 되길 바란다"며 "시의회도 관련 사업이 포천의 기업과 시민에게 실질적인 혜택으로 이어지는지 지속적으로 점검하겠다"고 말했다
asj7376@newspim.com