서울시, 청계천 동전 무단 수거 막는다...전담 인력 배치·과태료 부과 방침

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 30일 청계천 질서 위반 재발 방지 대책을 발표했다
- 팔석담·고산자교 일대 전담 순찰과 안내판을 늘려 현장 대응을 강화했다
- 과태료 부과 근거를 마련하고 캠페인·다국어 홍보로 성숙한 이용문화를 조성한다
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계도 중심 관리체계 보완 위해 법령 정비 및 조례 개정 추진
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 최근 청계천에서 발생한 동전 무단 수거와 수변 목욕 등 질서 위반행위의 재발을 막기 위해 전담 인력을 배치하고 과태료 부과를 위한 제도 정비에 나선다고 30일 밝혔다.
서울시는 문제가 발생한 팔석담과 고산자교 일대에 전담 순찰 인력을 고정 배치하고, 서울시설공단 시설안전요원 40명이 청계천 8.12㎞ 전 구간을 교대로 순찰하는 등 현장 대응을 강화했다.
질서 위반행위가 발생하면 즉시 제지할 수 있도록 문제 구역에 인력을 추가 배치했으며, 입수·목욕·흡연·음주 등 금지행위를 알리는 현수막과 안내판도 6곳에 추가 설치했다.
시는 계도 위주로 운영되던 관리체계를 실효성 있는 제재 중심으로 전환하기 위해 과태료를 부과할 수 있도록 관련 법령과 조례 정비를 검토할 계획이다. 예방과 현장 제지, 사후 제재를 연계하는 관리체계를 구축하겠다는 취지다.
8월부터는 '성숙한 청계천 이용문화 만들기' 캠페인을 추진한다. 온·오프라인 홍보를 통해 입수와 목욕, 흡연, 음주, 시설물 훼손 등 주요 금지행위를 안내하고 시민과 관광객의 자발적인 참여를 유도할 방침이다. 외국인 관광객이 많은 점을 고려해 여행사와 관광업계를 대상으로 이용수칙을 안내하고 다국어 홍보도 병행한다.
정성국 서울시 물순환안전국장은 "청계천은 시민과 국내외 관광객이 함께 이용하는 서울의 대표 휴식공간"이라며 "전담 인력 배치에 이어 과태료 부과 등 실효성 있는 제재 근거를 조속히 마련해 쾌적하고 안전한 이용환경을 조성하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com