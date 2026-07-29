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[AI상보] '23안타·18득점 폭발' 키움, 4시간 26분 혈투 끝 LG 제압

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  • 키움이 29일 LG와 난타전 끝에 18-11로 승리했다
  • 키움은 5회초 9득점 빅이닝으로 승부를 갈랐고 서건창이 5안타로 맹활약했다
  • LG는 17안타에도 선발·불펜 붕괴로 23피안타 18실점했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 키움이 무려 40안타와 29득점이 쏟아진 난타전 끝에 LG를 제압하며 전날(28일) 패배를 설욕했다.

키움은 29일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 주중 3연전 두 번째 경기에서 LG를 18-11로 꺾었다. 4시간 26분 동안 이어진 화력전 끝에 승리를 거둔 키움은 시즌 36승(2무 61패)을 기록했고, 후반기 7승 1무 4패로 한 번도 연패에 빠지지 않는 안정적인 흐름을 이어갔다. 반면 3위 LG는 시즌 54승 42패가 되며 연승 행진을 이어가지 못했다.

[서울=뉴스핌] 키움 서건창이 29일 잠실 LG전서 5안타를 기록했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

이날 경기는 시작부터 홈런이 터졌다. LG는 1회말 무사 1, 3루에서 오스틴 딘이 하영민의 커브를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 선제 스리런을 터뜨리며 기선을 제압했다. 오스틴은 시즌 30호 홈런으로 KBO리그 역대 9번째이자 외국인 선수로는 역대 세 번째 3년 연속 30홈런이라는 대기록을 세웠다.

그러나 키움도 곧바로 반격했다. 2회초 이형종이 비거리 130m의 투런 홈런을 터뜨리며 추격에 나섰고, 이어 서건창과 안치홍의 연속 안타로 만든 찬스에서 맷 데이비슨의 적시타가 나오며 승부를 원점으로 돌렸다. 3회에는 김건희의 솔로홈런으로 역전에 성공했고, 4회초 안치홍의 적시타까지 터지며 5-3으로 달아났다.

LG도 쉽게 물러서지 않았다. 4회말 문보경, 박동원, 구본혁의 연속 안타로 추격을 시작했고, 오스틴의 적시 2루타와 문정빈의 적시타를 묶어 한 이닝에 4점을 뽑으며 다시 7-5로 경기를 뒤집었다.

하지만 승부는 5회초 완전히 기울었다. 키움은 LG 불펜을 상대로 안타 7개와 사사구 3개, 몸에 맞는 공 1개를 묶어 무려 9득점의 빅이닝을 만들었다. 안치홍의 밀어내기 몸에 맞는 공으로 추격의 불씨를 살린 뒤 데이비슨의 적시 2루타로 재역전에 성공했고, 박찬혁의 2타점 적시타와 이형종의 타점, 상대 폭투, 서건창의 적시타까지 이어지며 순식간에 14-7까지 점수 차를 벌렸다.

[서울=뉴스핌] 키움 안치홍이 29일 잠실 LG전서 3안타 2타점을 기록했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

LG는 5회말 문보경의 솔로홈런으로 한 점을 만회했지만 흐름을 되찾지 못했다. 키움은 6회초 김건희의 2타점 적시타로 다시 달아났고, 7회초에는 임병욱의 2타점 적시타까지 터지며 승부에 쐐기를 박았다. LG는 6회 문성주의 내야 땅볼로 한 점을 만회했고, 7회에는 이재원의 투런 홈런으로 추격했지만 더 이상의 반전은 없었다.

키움 타선은 시즌 최고의 화력을 과시했다. 장단 23안타를 몰아치며 올 시즌 팀 한 경기 최다 안타와 최다 득점을 동시에 경신했고, 선발 전원 출루와 선발 전원 득점도 시즌 처음으로 달성했다.

특히 서건창은 6타수 5안타 2타점 3득점으로 맹활약했다. 2017년 6월 22일 한화전 이후 3324일 만에 개인 통산 두 번째 5안타 경기를 작성하며 공격을 진두지휘했다. 김태연이 아니라 김건희, 안치홍, 데이비슨, 이형종 등 중심 타선도 고르게 활약하며 LG 마운드를 무너뜨렸다.

[서울=뉴스핌] 키움 김건희가 29일 잠실 LG전서 역전 홈런을 기록했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

반면 LG는 타선이 17안타 11득점을 기록하며 제 몫을 했지만 마운드가 버티지 못했다. 선발 라클란 웰스는 친정팀 키움을 상대로 3이닝 9피안타(2피홈런) 5실점으로 무너졌고, 5회에는 김영우, 김진성, 우강훈, 이우찬 등 투수 4명을 연달아 투입하고도 아웃카운트 하나 잡기 전 3실점을 허용하는 등 불펜이 붕괴했다. 패전은 5회 빅이닝의 빌미를 제공한 김진성에게 돌아갔다.

LG는 이날 23개의 안타를 내주며 1986년과 1997년에 기록한 구단 한 경기 최다 피안타(24개)에 한 개 차로 다가서는 불명예도 떠안았다. 화끈한 타격전 속에서도 마운드의 무게감 차이가 결국 승부를 갈랐다.

wcn05002@newspim.com

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SK하이닉스 ADR 30일부터 전환 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 국내 보통주 간 전환 절차가 오는 30일부터 시작된다. 다만 국내 원주를 ADR로 바꾸려면 별도의 신고 절차를 거쳐야 하고 발행 물량에도 제한이 있어, 두 시장의 가격 차이가 단기간에 해소되기는 어려울 전망이다. SK하이닉스는 ADR 상장의 의미를 단기적인 주가 흐름보다 글로벌 투자자 기반 확대와 미국 자본시장 진출에 두고 있다. ADR 발행과 키옥시아 지분 매각 등으로 확보한 현금의 일부를 주주에게 돌려주는 추가 환원 방안도 연내 공개할 계획이다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] ◆30일부터 양방향 전환…차익거래는 '제한적'SK하이닉스는 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "한국거래소 원주 추가 상장이 완료되는 다음 날인 오는 30일부터 ADR을 원주로 자유롭게 전환할 수 있다"고 밝혔다. 미국 나스닥에서 거래되는 ADR 10주를 국내 증시에 상장된 SK하이닉스 보통주 1주로 바꿀 수 있게 되는 것이다. ADR 1주가 국내 보통주 10분의 1주(0.1주)에 해당하도록 발행됐기 때문이다. 29일 현재 SK하이닉스 주가는 130만원, SK하이닉스 ADR은 130달러다. 현재 환율은 감안하면 ADR 10주는 188만원으로 국내 주가 보다 높은 상황이다. 미국 투자자가 ADR을 원주로 바꿔 국내에서 팔 경우 손실이 발생하는 상황이다. ◆신고 절차·물량 제한…가격 괴리 당분간 지속가격 차이를 이용하려면 국내 원주를 사서 ADR로 바꾼 뒤 미국에서 매도해야 하지만, 원주에서 ADR로의 전환에는 규제상 신고 절차와 발행 한도가 적용된다. 이에 따라 양방향 차익거래가 자유롭지 않아 ADR에 붙은 가격 프리미엄이 단기간에 해소되기는 어려울 수 있다는 분석이다. SK하이닉스는 "국내 기업의 기존 주식예탁증서(DR) 사례를 고려하면 원주를 ADR로 전환하기 위해서는 규제상 신고 절차가 필요할 수 있으며 통상 수주 이상의 시간이 소요될 것으로 예상된다"고 설명했다. 물량에도 제한이 있다. 현재 ADR 전환 한도는 이번 공모를 통해 발행한 신주 규모인 1779만주로 설정돼 있으며, ADR 총 발행 잔량도 이를 초과할 수 없다. 이에 따라 시장에서는 30일부터 양방향 전환 체계가 시작되더라도 원주와 ADR 사이의 가격 차이가 단기간에 완전히 해소되기보다는 점진적으로 축소될 가능성에 무게를 두고 있다. 원주에서 ADR로의 전환에는 시간과 물량 제약이 동시에 존재하기 때문이다. SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러)를 밑도는 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 AI 투자 둔화 우려와 글로벌 반도체주 조정이 복합적으로 반영된 결과라는 분석이 나온다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆"글로벌 자본시장 진출"…주주환원도 확대 검토다만 SK하이닉스는 이번 ADR 상장의 의미를 단기 주가보다 글로벌 자본시장 진출과 투자자 기반 확대에 두고 있다는 점을 재차 강조했다. SK하이닉스는 "이번 나스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 기술 경쟁력과 성장성에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 것"이라며 "이를 계기로 주요 고객 및 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 향후 ADR 비중 확대 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 회사는 "ADR 비중 확대는 규제 환경 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라면서도 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 설명했다. 보유 현금 활용 방향도 제시했다. SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각과 ADR 발행 등을 통해 확보한 자금을 ▲AI 시대 성장 기회를 위한 적기 투자 ▲안정적인 재무구조 유지 ▲주주환원 확대라는 세 가지 원칙 아래 배분하겠다고 밝혔다. 추가 주주환원에 대해서는 가능성을 열어뒀다. SK하이닉스는 "시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있으며 다양한 방식의 추가 주주환원 방안을 검토하고 있다"면서도 "ADR 공모와 관련한 규제와 절차상 제약으로 현 시점에서 구체적인 방식과 규모를 공개하기는 어렵다"고 말했다. 이어 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 소통하겠다"고 덧붙였다. syu@newspim.com 2026-07-29 15:09
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쿠팡, 상반기 美로비 자금 34억원 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 국내 규제 현안에 대응하는 과정에서 미국 워싱턴 정관계를 상대로 한 로비 활동을 확대하고 있다. 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 237만달러(약 34억4200만원)로, 자체 조직과 외부 전문업체를 통해 백악관과 미 의회, 주요 행정부처 등을 폭넓게 접촉한 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업 차별로 규정하는 정치권의 움직임도 공화당 의원들의 연명서한과 하원 조사보고서, 외국 공무원 입국 제한 법안 발의로 구체화됐다. ◆ 상반기 237만달러…외부업체 6곳 가동 29일 미국 상원 로비공개법(LDA) 공시에 따르면 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 총 237만달러(약 34억4200만원)다. 이는 지난해 연간 지출액 227만달러(약 32억9700만원)를 이미 10만달러 웃도는 규모다. 올해 1분기에는 109만달러(약 15억8300만원), 2분기에는 128만달러(약 18억5900만원)를 지출했다. 2분기 지출액은 1분기보다 17.4% 늘었다. 지난해 상반기 지출액 110만달러(약 15억9800만원)와 비교하면 올해 상반기 로비 비용은 115.5% 증가했다. 쿠팡Inc는 자체 조직과 ▲볼러드파트너스 ▲컨티넨털스트래티지 ▲크로스로드스트래티지 ▲밀러스트래티지 ▲모뉴먼트애드버커시 ▲윌리엄스앤드젠슨 등 외부 업체 6곳을 활용했다. 접촉 대상에는 미국 상·하원과 백악관, 국무부·상무부·미국무역대표부(USTR) 등이 포함됐다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 서한·보고서 거쳐 법안까지 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업에 대한 차별로 규정하는 미국 정치권의 움직임은 올해 들어 조사와 서한, 보고서, 법안 발의로 이어졌다. 미 하원 법사위원회는 지난 2월 쿠팡Inc에 한국 정부의 조사·제재와 관련한 문서와 통신 기록 제출을 요구하는 소환장을 발부했다. 쿠팡 관계자의 증언도 요구하며 한국 정부의 미국 기업 차별 여부를 들여다보기 시작했다. 이어 마이클 바움가트너 공화당 하원의원은 지난 4월 공화당 하원의원 54명과 함께 한국 정부에 미국 기업에 대한 차별적 조치를 중단하라는 취지의 서한을 보냈다. 이들은 한국 온라인 시장에서 미국 기업이 밀려날 경우 테무와 알리바바, 쉬인 등 중국계 플랫폼이 그 자리를 차지할 수 있다고 주장했다. 하원 법사위원회는 조사 내용을 토대로 지난 1일 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹을 다룬 중간보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 반복적으로 조사하고 경쟁사보다 과도한 규제와 과징금을 부과했다고 주장했다. 쿠팡이 제출한 자료와 관계자 증언도 보고서에 활용됐다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] 정치권의 문제 제기는 법안 발의로도 이어졌다. 바움가트너 의원은 지난 22일 미국인이나 미국 기업을 경제적으로 차별한 외국 정부 당국자의 미국 입국을 제한하고 추방할 수 있도록 하는 이민·국적법 개정안을 발의했다. '외국 공무원 입국 제한법안'으로 불리는 H.R.9834는 차별적 정부 조치에 관여한 외국 공무원을 입국 불허·추방 대상에 포함하는 내용이다. 현재 하원 법사위원회에 회부된 발의 초기 단계다. 바움가트너 의원은 법안 설명자료에서 한국 당국의 쿠팡 조사와 과징금을 미국 기업 차별 사례로 제시했다. 다만 법안은 쿠팡과 한국만을 겨냥한 것은 아니며 유럽연합(EU)의 구글 규제와 브라질의 미국계 플랫폼 규제도 함께 언급했다. ◆ 쿠팡 "합법적 활동…수출 확대 목적" 쿠팡은 미국 정부와 정치권을 상대로 한 로비가 미국 헌법과 관련 법률에 따라 보장된 합법적인 활동이라는 입장이다. 자사의 로비 규모도 미국 주요 기업이나 국내 대기업과 비교해 크지 않다고 주장했다. 쿠팡은 공식 로비 의제가 미국산 상품 수출과 미국 내 일자리 창출, 한미 경제·통상 관계 강화라고 설명했다. 지난 28일 포춘 글로벌 500 첫 진입을 발표하면서도 자신을 시애틀에 본사를 둔 미국 기술기업으로 소개하고, 지난해 미국 상품·서비스·농산물의 해외 판매액 가운데 50억달러 이상을 담당했다고 강조했다. 한편 한국 정부는 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별했다는 주장을 부인하고 있다. 공정거래위원회는 기업 국적과 관계없이 플랫폼 사업자에 같은 기준을 적용하고 있다는 입장이다. kji01@newspim.com 2026-07-29 14:38

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