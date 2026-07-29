부산 122년 만에 38.8도 '폭염중대경보'…부산시, 특별대책 점검회의

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 29일 폭염중대경보 대응 회의를 열었다
- 경보 발효 시 옥외작업·야외행사 중단 등 대책 추진했다
- 취약계층 돌봄·쉼터 확대와 폭염예산 증액을 시행했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산 서부·중부 지역에 폭염중대경보를 발표함에 따라 29일 오후 5시 시 재난안전대책본부에서 전재수 시장 주재로 '상황판단 및 특별대책 점검회의'를 개최했다고 밝혔다.
기상청은 이날 오후 4시 폭염중대경보를 발표했으며 경보는 30일 오전 11시 부산 서부·중부지역에 발효된다.
회의에는 폭염 대응 실·국·본부와 부산고용노동청, 한국산업안전보건공단, 소방, 부산교통공사, 부산시설공단 등이 참석해 기관별 대책을 논의했다.
시는 지난 6일 부산 서부에 올해 첫 폭염주의보가 내려진 뒤 매뉴얼에 따라 상황관리를 이어왔다. 28일 기준 온열질환자는 38명으로, 지난해 같은 기간 89명의 절반 이하로 줄었다.
이번 회의에서는 경보 발효지역의 옥외 근로자 작업·야외행사 중단, 노숙인·쪽방주민 등 취약계층 보호 강화, 민간협력 쉼터 추가 발굴을 중점적으로 다뤘다.
주요 내용으로 경보가 발효되면 긴급조치를 뺀 옥외작업 중지가 권고되고 파크골프장 등 야외 체육시설은 휴장한다. 야외 행사와 축제는 취소나 연기가 검토된다.
취약계층 돌봄도 확대한다. 노숙인 현장대응팀 순찰, 쪽방주민 안부 확인, 노인맞춤 돌봄, 중증 장애인 방문서비스, 고독사 위험군 안부 확인 등을 강화한다.
시는 기존 이동노동자 쉼터 7곳에 더해 CU편의점과 협약을 맺고 24시간 이용할 수 있는 편의점 쉼터 48곳을 8월부터 운영한다.
시는 이날 대시민 예방물품 지원 등을 위해 2차 폭염대책비 3억 6000만 원을 구·군에 긴급 교부했다.
앞서 지난 2월과 5월 저감시설 확충 등에 19억 3000만 원을 지원해 올해 폭염 대응 예산은 22억 9000만 원으로 늘었다.
전재수 시장은 "폭염중대경보는 생명을 위협할 정도로 극심한 더위라는 신호로 엄중히 받아들여야 한다"며 "기록적인 폭염으로부터 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 시민들이 체감할 수 있는 적극적인 보호대책 시행에 모든 행정력을 집중하기를 당부한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com