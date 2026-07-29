[프로야구] '후반기 ERA 8.00' 삼성 최원태, 삼두근 부상으로 1군 말소

AI 핵심 요약beta
- 삼성이 29일 최원태를 우측 삼두근 미세손상으로 말소했다
- KIA·KT·SSG는 부상자 복귀와 말소로 후반기 전력 재정비에 나섰다
- NC·롯데도 대규모 엔트리 조정으로 분위기 반전을 도모했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성이 선발투수 최원태의 부상이라는 악재를 맞았다. KIA, KT, SSG, NC도 부상과 부진에 따른 엔트리 변동을 단행하며 후반기 전력 재정비에 나섰다.
삼성은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 주중 3연전 두 번째 경기를 앞두고 최원태를 1군 엔트리에서 말소했다.
구단은 "최근 병원 검진 결과 우측 삼두근 원위부 미세 손상 소견을 받았다"라며 "큰 부상은 아니지만 치료와 관리 차원에서 휴식을 주기로 했다"라고 밝혔다.
최원태는 올 시즌 16경기에 등판해 85.2이닝을 던지며 3승 4패, 평균자책점 5.04를 기록했다. 특히 7월 들어 극심한 부진에 빠졌다. 3경기에서 14이닝 동안 홈런 5개를 허용하며 15실점했고, 21일 키움전(4.2이닝)과 28일 KIA전(4.1이닝)에서는 모두 5이닝을 채우지 못했다. 후반기 두 경기 평균자책점도 8.00으로 기대에 미치지 못했다.
KIA도 엔트리 조정을 단행했다. 오른쪽 햄스트링 부상으로 이탈했던 베테랑 포수 김태군이 복귀해 8번 타자 겸 포수로 선발 출전했고, 투수 홍민규도 함께 1군에 등록됐다. 대신 투수 김범수와 포수 주효상이 2군으로 내려갔다.
지난 시즌 종료 후 프리에이전트(FA) 계약으로 KIA 유니폼을 입은 김범수는 올 시즌 49경기에서 1승 3패 1세이브 11홀드 평균자책점 5.66을 기록했다. 특히 7월에는 9경기 평균자책점 9.53으로 부진이 이어지면서 재정비의 시간을 갖게 됐다.
KT는 베테랑 포수 장성우를 1군 엔트리에서 제외했다. 장성우는 전날(28일) 경기 도중 스윙 후 통증을 호소해 교체됐고, 정밀 검진 결과 왼쪽 내복사근 손상 진단을 받았다. 구단은 약 4주간 치료와 재활이 필요하다는 소견을 받았다고 밝혔다. KT는 빈자리를 메우기 위해 투수 한차현을 콜업했다.
SSG는 허리 통증으로 전력에서 빠졌던 주장 오태곤이 인천 두산전을 앞두고 복귀했다. 오태곤은 올 시즌 77경기에서 타율 0.230, 9홈런, 27타점, OPS(출루율+장타율) 0.696을 기록 중이다.
3연패에 빠진 NC도 분위기 반전을 위해 엔트리를 대폭 조정했다. 신인 내야수 신재인을 비롯해 투수 홍재문, 내야수 오태양을 1군에 등록했고, 투수 김준원과 외야수 오장한, 한석현을 말소했다.
이 밖에 롯데는 투수 이민석을 1군 엔트리에서 제외하며 후반기 전력 운영에 변화를 줬다.
wcn05002@newspim.com