남종섭 경기도의장, 서울시의회 방문...지방의회법 제정 연대 논의

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- 남종섭 경기도의회 의장이 29일 서울시의회를 방문해 지방의회법 조속 제정을 위한 광역의회 협력 방안을 논의했다.
- 양 의회는 시도의회의장협의회를 중심으로 초광역 협력을 확대하고 국회·정부 설득 등 법안 제정을 위한 공동 행보를 이어가기로 했다.
- 남 의장은 전국 광역의회 연대를 지속 확대해 지방의회법 국회 통과까지 국회와 정부를 설득하는 데 총력을 다하겠다고 밝혔다.
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남 의장 "전국 광역의회 목소리 하나로 모아 법안 통과까지 총력"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 29일 서울특별시의회를 직접 방문해 지방의회법의 조속한 제정을 위한 광역의회 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
남 의장의 이번 방문은 인천·제주, 충북권, 호남권 시·도의회 순회에 이은 광역의회 연대 행보의 연장선이다. 특히 전국 최대 규모를 자랑하는 경기도의회와 서울시의회가 지방의회법 제정을 위해 손을 잡았다는 점에서 의미를 더했다.
이날 남 의장은 서울시의회를 찾아 임만균 의장 등 지도부와 회동을 갖고 지방의회 독립성 확보와 역량 강화를 위한 지방의회법 제정에 전국 광역의회가 더욱 긴밀히 연대하고 공동 대응해야 한다는 데 뜻을 모았다.
양 의회는 대한민국시도의회의장협의회를 중심으로 초광역적 협력을 확대하는 한편 국회 및 정부를 상대로 한 설득 작업 등 법안 제정을 위한 공동 행보를 지속 추진키로 했다.
남 의장은 지난 15일 인천·제주시의회를 시작으로 22일 충북·세종·대전시의회, 24일 전북도의회를 순회 방문했으며 28일에는 전남광주통합특별시의회 의장과 만나는 등 전국적인 연대 전선을 지속적으로 넓혀가고 있다.
남종섭 의장은 "지역은 달라도 지방의회법 제정을 열망하는 전국 광역의회의 뜻은 하나이다"며 "이러한 공감대를 하나의 강력한 목소리로 모아 실질적인 법안 제정이라는 결실로 이어가야 한다"고 강조했다.
이어 "경기도의회는 지방의회법이 국회를 최종 통과할 때까지 광역의회 간 연대를 더욱 넓히고 국회와 정부를 설득하는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com