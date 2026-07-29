박완수 경남지사 "한중 관계 발전에 맞춰 지방정부간 교류 확대해야"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 29일 다이빙 대사를 만나 협력 강화했다
- 경남과 중국은 경제·교육·관광 교류 확대를 논의했다
- 도는 중국 지방정부와 실질 협력을 계속 넓히기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 다이빙 주한중국대사와 지방정부 간 실질 교류 활성화를 위해 협력 강화 방안을 모색했다.
경남도는 박 지사가 29일 도청 도정회의실에서 다이빙 주한중국대사를 접견하고 경제·교육·관광 분야 교류 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.
양측은 이날 한중 관계 발전 흐름에 맞춰 지방정부 간 실질 교류를 넓혀갈 필요성에 공감했다.
박 지사는 "최근 양국 정상 간 교류를 계기로 한중 관계가 미래지향적 협력 방향으로 나아가고 있다"면서 "경남과 중국의 상생 발전을 위해 유학생 교류와 관광 교류 활성화가 필요하다"고 제안했다.
그러면서 "경남의 외국인 유학생 가운데 중국 유학생이 베트남에 이어 두 번째로 많다"며 "중국 청년들이 경남에서 배우고 미래를 설계한다면 양국을 잇는 인재로 성장할 수 있다"고 설명했다.
관광 분야와 관련해서는 "올해 7월부터 김해공항과 항저우, 난징 등 중국 주요 도시 간 직항노선이 신설되고 광저우와 다롄 노선도 예정돼 있다"고 언급하며 "이를 계기로 경남의 관광 콘텐츠를 중국 현지에 알릴 필요가 있다"고 강조했다.
이에 다이빙 대사는 "경남이 탄탄한 산업 기반과 문화·관광 자원을 갖춘 지역이라며 중국과의 협력 가능성이 크다"면서 "경제와 문화, 관광 분야 교류를 넓히기 위해 주한중국대사관도 협력하겠다"고 말했다.
또 "중국의 혁신체계와 정보기술 분야에서도 양국 교류가 확대되고 산업과 기업 간 협력도 진전되기를 기대한다"고 덧붙였다.
도는 앞으로도 중국 지방정부와 관계기관과의 교류를 이어가고 주한중국대사관과 소통을 강화해 경제·교육·문화·관광 분야 실질 협력을 확대할 계획이다.
news2349@newspim.com