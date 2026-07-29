"폭염엔 멈추고·피하고·살펴야"…대전기상청, 취약계층 생수 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청이 29일 폭염 취약 주민에게 생수 전달과 폭염특보 행동요령 캠페인을 했다
- 이날 해피해피 캠페인을 통해 폭염중대경보·열대야주의보 의미와 중단·이동·확인 3단계 수칙을 집중 홍보했다
- 대전기상청은 물·그늘·휴식을 실천하고 기상정보를 미리 확인해 폭염 피해를 줄이자고 당부했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지방기상청이 폭염 피해에 취약한 주민들에게 생수를 전달하고 올해 새로 도입된 폭염특보와 단계별 행동요령을 알리는 현장 캠페인을 펼쳤다.
대전지방기상청은 29일 대전 동구 가양동 일원에서 대전연탄은행과 함께 '2026 해피해피 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.
'해피해피 캠페인'은 폭염에 태양을 피하면 시원한 행복이 찾아온다는 의미를 담은 국민 참여형 캠페인으로 지난 2016년부터 이어지고 있다.
이날 대전기상청은 온열질환에 취약한 50여 가구에 생수를 전달하고 올해 신설된 '폭염중대경보'와 '열대야주의보'의 의미를 안내했다.
폭염중대경보가 발표될 경우 지켜야 할 '중단·이동·확인' 3단계 행동수칙도 집중적으로 홍보했다. 야외활동과 작업을 즉시 멈추고 시원한 장소로 이동한 뒤, 가족과 이웃의 안전 상태를 확인해야 한다는 내용이다.
대전기상청은 물과 그늘, 충분한 휴식 등 기본적인 폭염 예방수칙을 생활 속에서 실천하고 기상특보와 행동요령을 사전에 확인해 달라고 당부했다.
윤기한 대전지방기상청장은 "폭염을 비롯한 기상재해 피해를 줄이려면 기상정보를 미리 확인하고 적극적으로 활용해야 한다"며 "주민들과 다양한 방식으로 소통하며 폭염 피해 예방 활동을 이어가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com