[프로야구] KBO, '이물질 퇴장' 상무 김기중 징계 철회..."글러브 접착제 녹아"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 글러브에서 이물질이 발견돼 경기 도중 퇴장당했던 상무 투수 김기중이 추가 징계를 받지 않게 됐다.

KBO는 29일 "지난 25일 고양 국가대표 야구훈련장에서 열린 2026 메디힐 퓨처스리그 상무와 고양 히어로즈 경기에서 글러브 내 이물질이 발견돼 퇴장 조치된 상무 투수 김기중에 대해 10경기 출장정지 제재를 부과하지 않기로 결정했다"라고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 한화 시절 김기중. [사진 = 한화 이글스] 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

김기중은 당시 선발 등판해 4회말까지 투구한 뒤 수비를 마치고 심판진의 정기 이물질 검사를 받는 과정에서 글러브 안쪽에서 이물질이 발견돼 곧바로 퇴장 조치를 받았다. 올 시즌 KBO가 강화한 이물질 검사 제도 시행 이후 나온 첫 퇴장 사례여서 큰 관심을 모았다.

KBO는 곧바로 김기중의 글러브를 회수해 정밀 확인 작업을 진행했다. 조사 결과 폭염으로 인해 글러브 내부에 사용된 접착제가 녹아 끈 구멍 사이로 흘러나온 것이 원인이었던 것으로 확인됐다.

KBO는 "현장 심판진의 의견과 글러브 조사를 통해 해당 물질이 글러브 제조 과정에서 사용된 접착제인 것으로 확인됐다"라며 "고의적인 이물질 사용으로 볼 수 없다고 판단해 퇴장 조치 외 추가 출장정지 제재는 부과하지 않기로 최종 결정했다"라고 설명했다.

올 시즌부터 KBO는 투구 공정성 확보와 리그 신뢰도 제고를 위해 투수 이물질 검사를 대폭 강화했다. 기존에는 심판진이 의심하거나 상대 팀이 이의를 제기한 경우에만 검사를 실시했지만, 올해부터는 선발투수는 경기 중 최소 2회 이상, 구원투수는 투수당 최소 1회 이상 의무적으로 검사를 받는다. 심판진이 필요하다고 판단하거나 상대 팀이 요청할 경우에도 추가 검사가 가능하다.

[서울=뉴스핌] 한화 시절 김기중. [사진 = 한화 이글스] 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

시행세칙에 따르면 규정을 위반해 이물질 사용이 확인되면 즉시 퇴장과 함께 자동으로 10경기 출장정지 징계가 내려진다. 김기중은 퇴장 당시 이 규정의 첫 적용 사례가 될 것으로 보였지만, 조사 결과 제조용 접착제로 결론 나면서 징계는 철회됐다.

KBO는 비슷한 사례가 재발하지 않도록 각 구단에도 관련 내용을 안내했다. 선수들이 경기 전 글러브 등 장비의 상태와 손에 이물질이 묻어 있는지 직접 점검하고, 접착제 등 오해를 살 수 있는 물질이 발견될 경우 경기 시작 전 심판진의 확인을 받도록 권고했다.

김기중은 유신고를 졸업한 뒤 2021년 KBO 신인드래프트에서 한화 이글스의 2차 1라운드 2순위 지명을 받은 좌완 유망주다. 지난해 12월 상무에 입대해 병역 의무를 수행 중이며 내년 6월 전역 예정이다. KBO리그 통산 89경기에서 8승 14패, 1홀드, 평균자책점 5.20을 기록했고, 올 시즌 상무에서는 14경기에 등판해 4승 5패, 평균자책점 5.37을 기록 중이다.

한편 같은 날 미국 마이너리그 트리플A에서도 고우석이 투구 전 글러브에서 이물질이 발견돼 퇴장과 함께 10경기 출장정지 처분을 받았다. 고우석은 징계에 대해 이의를 제기할 예정인 것으로 알려졌다.

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