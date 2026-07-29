세종시의회, 제5기 의정모니터 출범...시민 40명 정책 제안 활동

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회가 29일 시민 40명 제5기 의정모니터를 위촉했다
- 의정모니터는 2년간 시정·의정·교육행정 전반을 모니터링하며 생활불편·정책 개선 의견을 제안한다
- 행정복지·경제문화·도시환경·교육안전 4개 분과로 구성돼 시민 목소리를 의정활동에 적극 반영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회와 시민을 잇는 소통 창구 역할을 하는 제5기 의정모니터가 본격 활동을 시작했다.
의정모니터는 앞으로 2년간 시정과 의정, 교육행정 전반을 모니터링하며 생활 불편과 지역 현안, 정책 개선 의견을 제안하는 등 시민과 의회를 잇는 소통 창구 역할을 수행한다.
시의회는 29일 대회의실에서 제5기 의정모니터 위촉식 및 오리엔테이션을 열고 시민 40명(남성 19명·여성 21명)을 위촉했다고 밝혔다.
제5기 의정모니터는 시민의 다양한 목소리를 의정활동에 반영할 수 있도록 지역과 성별, 연령 등을 균형 있게 고려해 구성됐으며 오는 2028년 6월까지 2년간 활동한다.
오리엔테이션에서는 의정모니터 역할과 활동 방향, 운영 계획 등을 안내했으며 행정복지·경제문화·도시환경·교육안전 등 4개 분과(각 10명)별 간담회를 통해 향후 활동 방향을 공유했다.
안신일 의장은 "의원들과 공무원들이 미처 살피지 못한 생활 속 불편과 제도 개선 사항을 발견할 수 있는 주체는 시민"이라며 "작은 목소리 하나가 조례를 만들고 정책을 바꾸는 소중한 씨앗이 되는 만큼 시민과 의회를 잇는 든든한 가교이자 동반자로 적극 활동해 주길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com