오세훈, 휴가 중 종로구 어르신 무더위쉼터 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 29일 종로 무더위쉼터를 찾아 폭염 취약 어르신 안전을 점검했다.
- 오 시장은 운니경로당과 탑골공원 나눔냉장고·복지정보센터를 방문해 냉방시설·복지상담·현장 지원 상황을 확인했다.
- 서울시는 9월 30일까지 3033개 어르신 무더위쉼터와 연장쉼터·안전숙소를 운영해 폭염 대응 체계를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 휴가 중인 오세훈 서울시장이 29일 종로구 어르신 무더위쉼터를 방문해 폭염 취약 어르신들의 안전을 살폈다.
오 시장은 이날 종로구 운니경로당을 찾아 냉방시설 가동상태와 이용 여건을 확인했다. 쉼터를 찾은 어르신들의 건강 상태와 폭염 속 생활 불편 사항을 살폈다.
이어 탑골공원으로 아동해 어르신들에게 시원한 병물 아리수를 제공하고 있는 '나눔냉장고'와 복지정보센터 운영 현장을 점검했다. 복지정보센터에서는 어르신 복지상담과 폭염 피해 예방을 위한 현장 지원 상황을 확인했다.
오 시장은 "폭염은 어르신을 비롯한 취약계층의 건강과 생명을 위협할 수 있는 재난"이라며 "시민 누구나 가까운 곳에서 안심하고 더위를 피할 수 있도록 생활권 폭염 대응체계를 더욱 촘촘히 가동하겠다"고 말했다.
서울시는 9월 30일까지 경로당과 복지관 등 총 3033개소를 어르신 무더위쉼터로 운영한다. 폭염특보가 발령되면 연장쉼터를 가동하고, 에어컨이 없거나 주거환경이 열악한 저소득 홀몸·고령 부부 어르신에게는 지역 숙박시설 등을 안전숙소로 제공한다.
blue99@newspim.com