경남도, 피지컬 AI 산업 본격 육성…21조164억 원 투자

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 29일 2035년까지 피지컬 AI 산업 선도 전략을 추진한다고 밝혔다
- 경남도는 21조164억 원을 투입해 제조·로봇·데이터센터 구축과 인재 양성 등 55개 사업을 추진한다
- 경남도는 피지컬 AI 실증기업 200개사와 AI 팩토리 500개사 유치 등으로 피지컬 AI 최적지로 도약하겠다고 했다
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데이터센터 등 피지컬 AI 전주기 거점 구축
AI 산업융합 인력 연간 3000명 이상 육성
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 조선·방산·우주항공·기계 등 제조 기반을 바탕으로 피지컬 AI 산업 선도 전략을 본격 추진한다.
이미화 산업국장은 29일 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "오는 2035년까지 4대 전략과 12대 추진과제, 55개 세부사업에 국비와 도비, 민간투자를 포함해 21조 164억 원을 투입한다"고 밝혔다.
도는 지난 6월 과학기술정보통신부가 발표한 인간-AI협업형 LAM 개발·글로벌 실증 사업을 계기로 피지컬 AI 분야를 국가 전략사업과 연계한 지역 주도형 성장전략으로 구체화했다.
피지컬 AI는 인공지능이 로봇과 기계에 결합해 물리적 환경을 인지·판단·행동하는 기술이다. 도는 제조 현장 데이터와 산업 집적도가 높은 경남이 실증에 적합한 지역이라고 보고 있다.
도는 먼저 제조 피지컬 AI 개발·실증, 초거대 제조AI 서비스 개발·실증 등 7개 사업에 1조 2496억 원을 투입한다. 이를 통해 자율제조 범용 파운데이션 모델을 확보하고 제조와 생활밀착형 AI 서비스로 실증 범위를 넓힐 계획이다.
제조 AI·로보틱스 밸리 등 24개 사업에 2조 1176억 원을 들여 제조 AX 전환과 로봇 산업 생태계 고도화도 추진한다. 창원은 첨단 로봇 초혁신 벨트 거점으로 삼아 로봇 파운드리와 로봇 훈련소 조성도 검토하고 있다.
AI 데이터센터와 통신 인프라 구축에는 민간 자본을 포함해 17조 3290억 원을 투입한다. 창원 팔용동 경남 제조 AI 데이터센터는 올해 9월부터 도내 중소기업에 개방하고 5G 특화망도 산업단지 전역으로 확장할 방침이다.
인재 양성도 병행한다. 도는 AI 고급 교육과 실무형 교육을 통해 연간 3000명 이상의 AI 산업융합 인재를 육성한다.
도는 이번 전략을 통해 2035년까지 피지컬 AI 실증기업 200개사, AI 팩토리 500개사, 로봇 체계기업 30개사, AI 솔루션 기업 1000개사 유치와 AI 데이터센터 6곳 이상 확충을 목표로 제시했다.
이미화 국장은 "경남은 국내 최고의 제조 경쟁력과 풍부한 산업 데이터를 바탕으로 피지컬 AI 시대를 가장 먼저 실현할 수 있는 최적지"라며 "전 주기를 아우르는 전략을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com