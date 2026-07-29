[MLS] 같이 뛰고 싶은 선수 1위...손흥민, 올스타전서 최고 스타 존재감 입증

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타로 선정된 손흥민(LAFC)이 생애 첫 프로축구 올스타전을 앞두고 설렘을 감추지 않았다. 동시에 동료 선수들이 가장 함께 뛰고 싶은 선수로 손흥민을 꼽으며 MLS 최고 스타다운 존재감을 입증했다.

MLS는 29일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 손흥민을 집중 조명하며 "전 세계 팬들의 사랑을 받는 손흥민은 올스타 선수들 사이에서도 가장 큰 인기를 누리고 있다"라고 소개했다.

[샬럿 로이터=뉴스핌] 손흥민이 MLS 올스타 스킬 챌린지에 참여하고 있다. 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

손흥민은 지난해 여름 LAFC 유니폼을 입은 뒤 첫 시즌 만에 팬 투표를 통해 올스타 '퍼스트 일레븐'에 이름을 올렸다. 독일 분데스리가와 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서는 올스타전이 열리지 않았던 만큼 이번이 프로 데뷔 후 처음 경험하는 올스타 무대다.

30일 오전 9시 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열리는 2026 MLS 올스타전은 MLS 올스타팀과 멕시코 리가 MX 올스타팀이 맞붙는 미국과 멕시코 리그의 자존심 대결로 펼쳐진다.

손흥민은 "올스타에 선발돼 정말 기쁘다. 모든 선수들이 이런 행사에 참가하고 싶어 하지 않나"라며 "훌륭한 선수들과 함께 훈련하고 경기를 할 수 있다는 것은 정말 멋진 경험이다. 기대가 크다"라고 소감을 밝혔다.

이번 올스타전을 앞두고 취재진이 여러 선수들에게 "적이었다가 동료가 된 선수 가운데 가장 함께 뛰고 싶은 선수가 누구냐"고 묻자 가장 많이 나온 이름도 손흥민이었다. MLS는 "답은 한결같이 손흥민이었다"라고 전하며 그가 리그 내에서도 높은 존경을 받고 있다고 설명했다.

[샬럿 로이터=뉴스핌] 손흥민(가운데)이 MLS 올스타 스킬 챌린지에서 팀 림과 하이파이브를 하고 있다. 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

특히 FC 신시내티의 브라질 출신 미드필더 에반데르는 "손흥민과 토마스 뮐러를 가장 먼저 뽑고 싶었다"라며 "손흥민이 얼마나 겸손하고 훌륭한 사람인지, 우리 모두를 얼마나 따뜻하게 맞아줬는지 말로 다 표현할 수 없다. 함께 뛸 수 있다는 것 자체가 놀라운 경험"이라고 극찬했다.

MLS가 공개한 영상에서도 손흥민은 여러 선수들과 반갑게 인사를 나누고 사진 촬영 요청에 응하는 등 밝은 모습을 보였다. 독일 국가대표 출신 토마스 뮐러와는 독일어로 자연스럽게 대화를 나눴고, 브라질 선수들과는 워밍업 도중 농담을 주고받으며 올스타팀 분위기를 이끄는 모습도 연출했다.

손흥민은 LAFC에서 함께 공격을 이끌고 있는 드니 부앙가가 3년 연속 올스타에 선정됐다가 이번에는 제외된 것에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 그는 "믿기 어려운 일이다. 부앙가는 충분히 이 자리에 있을 자격이 있는 선수"라고 동료를 감쌌다.

[샬럿 로이터=뉴스핌] 손흥민이 MLS 올스타 스킬 챌린지에 참여하고 있다. 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

유쾌한 농담도 잊지 않았다. LAFC는 올스타전이 끝난 뒤 서부 콘퍼런스 선두 밴쿠버 화이트캡스와 맞붙는다. 현재 밴쿠버에는 바이에른 뮌헨을 떠나 MLS에 입성한 토마스 뮐러가 뛰고 있다. 손흥민은 "다음 주에 뮐러와 경기를 하니까 올스타팀 훈련에서 한 번 걷어차야겠다"라고 웃으며 말했다.

손흥민은 본 경기 전 열린 '올스타 스킬 챌린지'에도 참가해 팬들과 즐거운 시간을 보냈다. 슈팅, 패싱, 골키퍼 대결, 크로스바 맞히기, 릴레이 등으로 구성된 이벤트에서 손흥민은 패싱 챌린지 1라운드에서 미국 배우 대니 라미레즈를 꺾었지만 준결승에서 샬럿FC의 팀 림에게 패해 결승 진출에는 실패했다. 이후 결승에서는 림의 도우미 역할을 맡아 우승을 축하했고, 릴레이 종목에도 출전하며 올스타 축제를 만끽했다.

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