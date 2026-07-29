[알림] 뉴스핌 2026 중국-아시아포럼 운영대행 용역 입찰 공고

종합뉴스통신 뉴스핌이 9월 11일 서울 여의도 페어몬트호텔에서 개최하는 '제14회 2026 중국-아시아포럼'의 행사 운영대행 업체를 아래와 같이 모집하오니, 관심 있는 업체의 많은 참여를 바랍니다.
1. 입찰 및 제안서 제출 일정
- 제안서 제출 마감: 2026년 8월 5일 17:00시까지 (이메일 접수, 마감 이후 도착분 무효)
- 제안서 심사(발표평가 포함 가능): 2026년 8월 10일(월) 14:00시
- 가격협상 및 낙찰자 선정·통보: 2026년 8월 11일
- 계약체결: 낙찰자 통보 후 5일 이내
※ 발주기관 사정에 따라 상기 일정 및 세부 내용은 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 공지합니다.
2. 입찰 참가자격
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 사업자등록을 필한 법인 또는 개인사업자
부정당업자 제재, 세금 체납 등 입찰 참가자격 제한 사유가 없는 자
- 최근 3년(2023~2026년) 이내 포럼·컨퍼런스 등 대규모 행사 운영대행 실적을 1건 이상 보유한 자
- 언론사(신문사·방송사 등) 주최 행사 대행 수행 경험을 보유한 자
※ 상기 자격요건은 실적증명서, 계약서 사본 등 제출서류를 통해 객관적으로 증빙되어야 하며, 허위 사실 기재 시 입찰 참가자격 박탈 및 향후 입찰 제한 등의 조치가 이루어질 수 있습니다.
3. 제안서 제출방법 및 유의사항
- 제출방법: 이메일(kimem@newspim.com) 접수만 가능 (방문·우편 접수 불가)
- 제출파일명: [업체명_뉴스핌아시아포럼운영대행제안서]
- 제출서류:
① 제안서(PDF)
② 가격제안서(견적서)
③ 사업자등록증 사본
④ 최근 3년 이내 유사(포럼·컨퍼런스) 운영실적 증빙자료
⑤ 언론사 행사 대행 실적 증빙자료
⑥ 기타 발주기관이 요구하는 서류
제출된 제안서 및 관련 자료는 반환하지 않으며, 입찰 참여에 따른 모든 비용은 참가업체가 부담합니다. 적격 제안업체가 없다고 판단될 경우 유찰 및 재공고될 수 있습니다.
4. 문의
뉴스핌 중국-아시아포럼 사무국 김은미 팀장/ 070-4677-9512/kimem@newspim.com