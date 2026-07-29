경기도, '대학생 천원매점' 사업 경기북부까지 6개 대학으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 29일 도내 6개 대학과 천원매점 확대 협약을 체결했다
- 대학생 천원매점은 식료품·생필품을 시중가 대비 90% 이상 할인해 1000원에 제공하는 청년 생활비 지원사업이다
- 경기도는 참여 대학과 민간 협력을 단계적으로 늘려 천원매점을 민선 9기 대표 청년 정책으로 안착시킬 계획이다
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[수원=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 고물가와 등록금 인상으로 어려움을 겪는 대학생들의 생활비 부담을 줄이기 위해 민간·대학·지역사회가 함께하는 '경기도 대학생 천원매점' 사업을 도내 6개 대학으로 확대했다.
경기도는 29일 경기도청 율곡홀에서 NH농협은행, 하나은행, 경기도사회복지협의회, 경기사회복지공동모금회, 도내 6개 대학과 '경기도 대학생 천원매점' 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 주형철 경기도 경제부지사를 비롯해 김성록 NH농협은행 경기본부장, 전정숙 하나은행 경기영업본부 지역대표, 가천대학교·경복대학교·농협대학교·아주대학교·유한대학교·평택대학교 학생 대표, 전창호 경기도사회복지협의회장, 권인욱 경기사회복지공동모금회장 등 70여 명이 참석했다.
주형철 경제부지사는 인사말에서 "대학생 천원매점은 민간과 공공, 그리고 대학이 힘을 모아 청년의 삶에 직접적인 도움을 주는 사회가치 창출 모델"이라며 "앞으로도 청년의 꿈과 미래가 단단해질 수 있도록 함께하겠다"고 밝혔다. 이어 "대학생 천원매점에 경기도정 핵심 가치인 공정·혁신·포용이 고스란히 담겨 있다"고 강조했다.
이번 협약에 따라 각 기관은 사업 운영과 재원 지원, 안정적인 물품 공급, 대학 내 전용 공간 마련 및 현장 운영 등에 상호 적극 협력하기로 했다. 이를 통해 청년들의 정주 여건 개선과 생활 안정 지원에 뜻을 모았다.
주 부지사는 협약 관계자들과 함께 천원매점 조끼를 착용하고 카드섹션 퍼포먼스를 진행하며 사업의 성공적인 추진과 청년들의 밝은 미래를 응원했다.
'대학생 천원매점'은 대학생들이 식료품과 생활필수품으로 구성된 꾸러미를 시중 가격보다 90% 이상 할인된 1000 원에 구매할 수 있도록 지원하는 생활밀착형 청년 지원사업이다. 필요한 예산 전액은 민간기업 기부금으로 충당되며 경기도는 지난해 전국 최초로 2개 대학에서 시범 운영했다. 당시 학생들의 큰 호응을 얻어 이용자는 총 1만 9602명에 달했다.
올해는 가천대학교, 아주대학교, 유한대학교, 평택대학교에 더해 경기북부의 경복대학교와 농협대학교까지 참여하면서 사업 대상이 도내 6개 대학으로 확대됐다.
남부권 중심으로 운영되던 사업이 북부권까지 넓혀지면서 청년 지원의 지역 균형도 맞췄다는 평가다. 각 대학은 2학기 개강 일정에 맞춰 천원매점을 순차적으로 개점할 예정이다.
경기도는 향후 참여 대학을 단계적으로 확대하고 민간 협력 재원을 늘려 '대학생 천원매점' 사업을 민선 9기 대표 청년 정책 가운데 하나로 안착시킨다는 방침이다.
asj7376@newspim.com