LH 대전충남, 건설현장 폭염 대응 점검…옥외작업 탄력 운영

AI 핵심 요약beta
- LH 대전충남지역본부는 28일 폭염 속 둔곡 현장을 점검했다
- 근로자 휴게시설·폭염예방용품·비상체계를 확인했다
- DX 기반 시스템 시범운영으로 품질·안전 관리를 강화했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부가 폭염 속 건설현장 근로자의 온열질환과 안전사고를 막기 위해 현장 대응체계 점검에 나섰다.
LH 대전충남지역본부는 지난 28일 대전둔곡 A-4BL 건설현장을 찾아 폭염 취약 요인과 근로자 보호대책 이행 상황을 점검했다고 29일 밝혔다.
대전둔곡 A-4BL은 670여 세대 규모의 공동주택 건설현장이다.
이날 양치훈 본부장과 관계자들은 근로자 휴게시설을 비롯해 식수와 응급구호 물품, 폭염 예방용품 등의 비치 상태를 살폈다.
또 체감온도가 크게 오르는 낮 시간대 옥외작업을 탄력적으로 운영하고 있는지 확인하고 온열질환자 발생 시 비상연락망과 응급조치 절차 등 현장 대응체계도 점검했다.
양 본부장은 현장 근로자들과 안전수칙 준수를 다짐하고 수박과 지역 특산물, 자외선 차단 마스크 등 폭염 대응물품을 전달했다. 근로자들의 애로사항과 건의사항도 청취했다.
해당 현장은 LH 사업지구 가운데 처음으로 디지털전환(DX) 기반 레미콘 단위수량 측정 시스템과 콘크리트 양생 온도 실시간 측정기를 시범 운영하고 있다.
레미콘 운반·타설 과정에서 수량과 관련 데이터를 실시간으로 확인하고 콘크리트 양생 온도를 지속적으로 계측해 주택 품질과 현장 안전관리를 강화하는 방식이다.
양치훈 LH 대전충남지역본부장은 "폭염이 이어지는 동안 현장 안전점검을 지속적으로 실시하겠다"며 "근로자의 온열질환을 예방하고 안전한 작업환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com