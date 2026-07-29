대전·세종·충남 '찜통더위' 계속…체감 35도·밤엔 열대야

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청은 29일 대전·세종·충남에 폭염특보와 열대야를 예보했다.
- 충남권은 당분간 최고체감온도 33~35도 이상으로 매우 무더운 날씨가 이어지겠다.
- 기상청은 온열질환 예방을 위해 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취·휴식을 당부했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 전국적으로 불볕더위가 이어지고 있는 가운데 대전과 세종·충남 지역도 낮에는 체감온도가 35도 안팎까지 치솟고 밤에도 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야가 이어지겠다.
29일 대전지방기상청에 따르면 대전과 세종 남부, 충남 아산·부여·청양·태안에는 폭염경보가 발효 중이다. 세종 북부와 충남 나머지 지역에는 폭염주의보가 내려졌다.
대전과 천안·공주·아산·논산·부여·예산·태안·당진·서산·서천·보령·홍성 등에는 열대야주의보도 발효됐다.
충남권 전역은 당분간 최고체감온도가 33도 이상, 폭염경보 지역은 35도 이상으로 오르며 매우 무더운 날씨를 보이겠다.
이날 낮 최고기온은 대전과 세종 34도, 홍성 33도 등 32~34도로 예보됐다. 30일에도 대전·세종 34도, 홍성 32도 등 32~34도의 무더위가 이어질 전망이다.
밤사이에도 기온이 충분히 내려가지 않아 대전과 세종, 홍성의 30일 아침 최저기온은 25도에 머물겠다. 열대야는 밤 최저기온이 25도 이상 유지되는 현상이다.
31일 아침 최저기온은 22~25도, 낮 최고기온은 32~34도로 예상된다. 8월 1일에는 낮 기온이 최고 35도까지 오를 것으로 전망됐다.
기상청은 온열질환 예방을 위해 야외활동과 농작업을 줄이고 물을 자주 마실 것을 당부했다. 영유아와 노약자, 만성질환자는 낮 시간대 외출을 자제하고 야외 작업장에서는 충분한 휴식과 냉방·통풍 장비를 확보해야 한다.
또 냉방기 사용 증가에 따른 에어컨 실외기 화재와 정전, 차량 내부 인화성 물질 방치에도 주의해야 한다.
서해중부해상에는 당분간 바다 안개가 끼겠으며 일부 섬 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개와 이슬비가 나타날 가능성이 있다.
nn0416@newspim.com