보성군, 공공배달앱 먹깨비 할인 확대 운영

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 8월 1일부터 먹깨비 할인행사를 한다.
- 1만5000원 이상 주문 시 3000원 쿠폰을 준다.
- 최대 월 8회, 2만4000원까지 절감할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 =전남광주통합특별시 보성군이 공공배달앱 '먹깨비' 이용 활성화를 위해 내달 1일부터 11월 30일까지 1만5000원 이상 배달 또는 포장 주문 시 3000원 할인 혜택을 제공하는 할인쿠폰 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.
군은 행사 기간 먹깨비 앱에서 1만5000원 이상 주문할 경우 1인당 주 2회까지 3000원 할인쿠폰을 지급해 한 달 최대 8회 이용 시 월 2만4000원을 절감할 수 있어 기존 월 1회 5000원 할인쿠폰보다 이용 횟수와 총 혜택이 늘어났다고 전했다.
지원 규모는 행사 기간 총 4164건으로 매월 1041건씩 선착순 배정되며 월별 물량 소진 시 행사가 조기 종료되고 지역사랑상품권 즉시 결제 3000원 할인 이벤트와도 중복 적용이 가능해 먹깨비 할인쿠폰 사용 후 보성사랑상품권으로 결제하면 상품권 구매 할인까지 함께 받을 수 있다.
보성군은 2022년 7월 공공배달앱 '먹깨비'를 도입해 현재 누적 가입자 2680명, 2026년 상반기 주문 매출액 8억5000만 원을 기록했으며 중개 수수료 1.5%로 민간 배달앱 대비 가맹점주의 부담을 줄이고 지역 소상공인의 매출 증대에 기여하고 있다.
가맹점 신청은 '먹깨비 사장님 사이트'와 고객센터를 통해 할 수 있으며 소비자는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 '먹깨비'를 검색해 앱을 설치하면 서비스를 이용할 수 있다.
군 관계자는 "이번 할인 행사가 군민의 외식비 부담을 덜고 지역 소상공인의 매출을 높이는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 공공배달앱 이용 활성화를 위한 다양한 행사를 이어가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com