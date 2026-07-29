의왕시보건소, 성인 건강 걷기 '의왕 걷GO! 웃GO!' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 의왕시 보건소는 29일 성인 건강 걷기 프로그램 참가자를 모집했다
- 프로그램은 바른 걷기·근력운동·체성분 평가와 워크온 앱 미션으로 구성했다
- 65세 이상 의왕시민 30명을 선착순 모집하며 8월 13일부터 9월 17일까지 총 6회 진행한다
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김성제 시장 "올바른 걷기 습관 형성 기대"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시 보건소는 시민들의 건강 증진과 올바른 신체활동 실천을 위한 성인 건강 걷기 프로그램 '의왕 걷GO! 웃GO!' 참가자를 모집한다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 이번 프로그램은 바른 걷기 자세 교정과 지속적인 신체활동 유도를 목표로 보건소 운동처방사와 전문 강사가 공동 운영한다.
교육 과정은 ▲바른 걷기 이론 및 실습▲하체 근력 운동 교육▲참여 전후 체성분 측정 등 맞춤형 신체 평가로 구성된다.
아울러 모바일 걷기 앱 '워크온'과 연계해 '스쿼트 28일 실천 사진 인증', '15일 10만 보 걷기 챌린지' 등 미션을 함께 추진하며 달성자에게는 문화상품권을 제공해 일상 속 실천율을 높일 방침이다.
프로그램은 오는 8월 13일부터 9월 17일까지 매주 목요일 오후 2시(회당 90분) 총 6회에 걸쳐 진행된다. 장소는 의왕시 보건소 4층 건강마루와 지역 명소인 왕송호수·백운호수 둘레길 일원이다.
65세 이상 의왕시민이라면 누구나 참여할 수 있으며 의왕시 보건소 건강증진팀을 통해 선착순 30명을 모집한다.
김성제 의왕시장은 "걷기는 별도의 장비 없이 누구나 쉽게 실천할 수 있으면서도 심뇌혈관질환, 치매, 우울증 예방에 뛰어난 전신 운동"이라며 "이번 프로그램을 통해 시민들이 올바른 걷기 습관을 형성하고 건강을 다지는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com