과천시, 시 승격 40주년 기념 시민참여 공공미술 프로젝트 공모

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 29일 시 승격 40주년 공공미술 공모를 시작했다.
- 시민은 8월 31일까지 20×20㎝ 도안지에 그림을 내면 된다.
- 선정작은 대형 공공미술로 재구성돼 야외에 전시된다.
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선정작 모아 과천시청소년수련관 야외에 설치...과천 자연·미래 등 자유 주제
신계용 시장 "시민이 그린 역사와 미래, 뜻깊은 공공미술로 남길 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시 승격 40주년을 맞아 시민이 직접 참여하는 공공미술 프로젝트 '함께 만든 40년, 함께 그리는 과천'의 그림 작품을 오는 8월 31일까지 공모한다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모는 시민들이 과천의 지난 40년 역사를 돌아보고 다가올 미래의 모습을 함께 그려보는 문화예술 프로젝트다. 공모를 통해 선정된 시민들의 작품은 하나의 대형 공공미술 작품으로 재구성돼 향후 과천시청소년수련관 야외 공간에 전시될 예정이다.
공모 주제는 '과천 40년, 과천을 잇다. 미래를 그리다!'이다. 과천의 자연과 도시 풍경, 시민의 소중한 추억과 일상, 문화와 역사, 축제, 미래 등 과천에 대한 다양한 생각을 그림으로 자유롭게 표현하면 된다.
과천시민이라면 누구나 참여할 수 있으며 지정된 전용 도안지(20×20㎝)에 그림을 완성해 오는 8월 31일까지 제출하면 된다.
시는 심사를 거쳐 선정된 작품들을 공공미술 작품 제작은 물론 전시와 기록물 제작, 홍보자료 등에도 다각도로 활용할 계획이다. 아울러 선정작 제출자에게는 시 승격 40주년 기념 특별 굿즈를 제공한다.
신계용 과천시장은 "이번 프로젝트는 시민들이 직접 과천의 역사와 미래를 예술로 표현하고 그 결과물이 도시의 공공미술로 남게 되는 매우 뜻깊은 사업"이라며 "시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com