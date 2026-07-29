여수시, 내년 국비 817억 요청…남해안 핵심사업 예산 건의

AI 핵심 요약beta
- 서영학 여수시장이 28일 기획예산처를 찾아 2027년 국비 817억 원 지원을 요청했다
- 여수공항 국제공항 승격·율촌 미래첨단 국가산단·K-화학 혁신기술개발 등 5대 핵심사업 총 4조4070억 원을 건의했다
- 서 시장은 남중권 거점공항 필요성과 항로 직선화 등으로 COP33 유치·관광·물류 경쟁력 강화 및 국가균형발전을 강조했다
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 서영학 여수시장이 2027년 국비 817억 원 확보를 위해 정부세종청사 기획예산처를 방문해 여수공항 국제공항 승격과 율촌 미래첨단 국가산단 조성 등 5대 핵심사업을 건의했다.
여수시에 따르면 서 시장은 지난 28일 기획예산처 간부진을 만나 여수시 주요 현안과 2027년도 국고지원 사업을 설명하고 정부 예산안에 반영해 줄 것을 요청했다고 29일 밝혔다.
5대 핵심사업 총사업비는 4조 4,070억 원이다. 주요 사업은 ▲여수공항 남해안 남중권 거점 국제공항 승격(총 1100억 원) ▲율촌 미래첨단 국가산업단지 조성(총 3조 5000억 원)▲K-화학산업 대전환 혁신기술개발(총 6368억 원, 2027년 R&D 국비 494억 원 요청)▲광양(여천)항 묘도수로 항로 직선화 사업(총 1,422억 원, 2027년 공사비 200억 원 요청) 등이다.
서 시장은 COP33 유치와 남해안 관광 활성화, 국가산단 글로벌 비즈니스·물류 경쟁력 강화를 위해 남중권 거점공항이 필요하다고 강조하며 제7차 공항개발 종합계획(2026~2030)에 여수공항 활주로 연장(2,100m→2,800m) 반영을 요청했다. 율촌 미래첨단 국가산단과 K-화학산업 대전환 혁신기술개발 사업은 석유화학산업의 고부가·친환경 전환과 인공지능·디지털 전환(AX·DX) 기반 구축을 목표로 한다.
광양(여천)항 묘도수로 항로 직선화는 신규 부두 개장에 따른 선박 통항 증가에 대비해 항로 안전성을 높이기 위한 계속사업으로 여수시는 2027년 공사비의 적기 지원을 요구했다.
서 시장은 "이번 사업들은 여수의 미래 100년 성장동력과 남해안권 상생 발전, 국가 균형발전을 위한 핵심 과제"라며 "정부 예산안 확정 시까지 전남광주통합특별시와 지역 정치권, 학계·산업계와 공조해 내년도 국비를 최대한 확보하겠다"고 말했다
chadol999@newspim.com