노사발전재단, 택배노동자 온열질환 예방 생수 나눔식 진행

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단은 29일 제주 롯데글로벌로지스 물류센터에서 택배노동자 온열질환 예방 생수 나눔식을 진행했다고 밝혔다.

나눔식은 여름철 온열질환 발생 위험이 커지는 가운데, 고온·장시간 근무 환경에서 일하는 택배·물류센터 종사자의 건강 보호를 위해 마련됐다.

재단은 지난해 택배노동자의 권리 증진을 위해 한국노총 택배산업본부, 생활물류택배서비스협회와 체결한 업무 협약의 일환으로 이번 캠페인을 추진했다.

29일 제주 롯데글로벌로지스 물류센터에서 열린 노사발전재단 택배노동자 온열질환 예방 생수 나눔식에서 재단과 한국노총 택배산업본부, 한국생활물류택배서비스협회, CJ대한통운택배대리점연합, 롯데택배전국대리점협의회, 한진택배대리점협회, 로젠택배전국지점장협의회, 쿠팡파트너스연합회 등 택배업계 노사 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=노사발전재단]

행사에는 한국노총 택배산업노동조합과 CJ대한통운택배대리점연합, 롯데택배전국대리점협의회, 한진택배대리점협회, 로젠택배전국지점장협의회, 쿠팡파트너스연합회 등 한국생활물류택배서비스협회가 택배산업 노사를 대표해 참여했다.

한국노총 제주도지역본부, 좋은친구산업복지재단, 제주노동권익센터 등도 지역 노동현장의 안전 문화를 확산하기 위해 동참했다.

재단은 오는 8월 물류센터 및 택배차량 내 화재·폭발 등 안전사고 위험에 선제적으로 대응하기 위해 소화기를 비롯한 안전 물품을 추가 지원하고 관련 안전 캠페인도 열 예정이다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 "이번 캠페인은 단순한 물품 지원을 넘어, 일하는 모두의 생명과 건강을 지키기 위한 사회적 연대의 의미가 크다"며 "민관협력에 앞장서 현장 노동자를 보호하는 선제적 안전보건 활동을 추진해 나가겠다"고 강조했다.

sheep@newspim.com