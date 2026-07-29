이혜리, 꿈 향한 재도전…'그대에게 드림' 따뜻한 울림

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이혜리가 사랑과 꿈을 향해 다시 달려가는 청춘의 성장을 섬세하게 그려내며 안방극장에 따뜻한 설렘을 전했다.

ENA '그대에게 드림'에서 '주이재' 역으로 출연 중인 배우 이혜리가 15년 만에 재회한 첫사랑 우수빈(황인엽)과 잊고 있던 꿈을 향해 나아가고, 서로의 구원이 되어주는 힐링 로맨스를 그리며 시청자들에게 위로를 전하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그대에게 드림 혜리. [사진=그대에게 드림] 2026.07.29 moonddo00@newspim.com

이번 주 방송에서 주이재(이혜리)는 우수빈과의 키스 이후 애써 이를 없던 일로 하려 했고, 그런 이재의 반응에 서운해하는 수빈과 유치한 싸움을 벌이는 모습으로 웃음을 안겼다. 이어 이재는 아버지와의 조우로 트라우마가 되살아난 수빈의 곁을 묵묵히 지키며 일상의 대화를 건네는 등 학창 시절 그에게 꿈을 심어준 데 이어 아픔을 치유하는 구원 관계로 거듭나 안방극장에 설렘을 전했다.

사랑과 함께 꿈을 향한 이재의 발걸음도 다시 시작됐다. 우수빈과 영화 '경성연가' 시나리오 작업을 끝낸 이재는 본격적인 제작 과정에 뛰어들었지만, 리포터 출신인 이재에게 쏟아지는 스태프들의 차가운 시선과 편견 앞에서 남몰래 눈물을 흘려야만 했다.

특히 교통사고에 대한 죄책감으로 자신을 과잉보호하는 수빈 앞에서 운동장을 달리며 "계속 달릴 수 있게 해 달라"고 담담하게 전한 이재의 진심은 깊은 울림을 남겼다. 사고 이후 멈춰 있던 시간에서 벗어나 다시 자신의 꿈을 향해 나아가겠다는 이재의 다짐은 단순한 로맨스를 넘어 스스로를 회복해 가는 성장 서사로 이어졌다.

이 과정에서 이혜리는 로맨스와 성장 과정을 섬세한 감정선으로 이어갔다. 수빈과의 재회 직후 차가웠던 모습에서 그의 안식처가 되어가는 과정을 촘촘하게 표현했고, 또한 꿈을 포기했던 현실의 무게를 벗어나 조금씩 자신을 믿기 시작하며 단단하게 변화하는 주이재의 내면을 그려냈다. 이처럼 서로를 치유하며 함께 성장하는 관계의 결을 설득력 있게 풀어낸 이혜리의 연기는 주이재라는 인물의 변화를 더욱 입체적으로 완성하며 극의 몰입도를 끌어올렸다.

이혜리는 상대의 상처를 치유하고, 꿈을 향해 다시 나아가는 주이재의 여정으로 '그대에게 드림'만의 따뜻한 힐링 로맨스를 선보이고 있다. 앞으로 이혜리가 '주이재' 캐릭터를 통해 어떤 성장과 변화를 보여줄지 기대가 모인다.

한편 이혜리가 출연하는 ENA '그대에게 드림'은 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다.

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