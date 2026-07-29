원광디지털대 'AI·CapCut 활용 숏폼 제작' 디지털 역량 교육 성료

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생성형 AI 이미지·영상 생성부터 캡컷 편집까지 3시간 실습 과정

김동원 센터장 "미래 경쟁력 강화 위해 AI 단계별 교육 확대 추진"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교는 2026학년도 여름방학을 맞아 진행한 디지털 역량 강화 교육 'AI와 CapCut으로 만드는 숏폼 영상 제작' 프로그램을 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다.

원광디지털대학교는 2026학년도 여름방학을 맞아 진행한 디지털 역량 강화 교육 'AI와 CapCut으로 만드는 숏폼 영상 제작' 프로그램을 성황리에 마쳤다. [사진=원광디지털대학교]

대학교에 따르면 이번 교육은 생성형 AI와 영상 편집 기술을 접목한 실습 중심 프로그램으로 급변하는 디지털 콘텐츠 환경에 발맞춰 실질적인 제작 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

3시간 동안 진행된 이번 과정은 ▲생성형 AI의 이해▲AI 활용 이미지 및 영상 제작▲CapCut 활용 영상 편집 및 완성도 높이기 등 3개 세션으로 구성됐다.

원광디지털대학교는 2026학년도 여름방학을 맞아 진행한 디지털 역량 강화 교육 'AI와 CapCut으로 만드는 숏폼 영상 제작' 프로그램을 성황리에 마쳤다. [사진=원광디지털대학교]

참가자들은 AI 기술을 활용해 원천 콘텐츠를 생성하고 편집 프로그램을 통해 자막 및 효과를 적용하며 숏폼 영상을 직접 완성해보는 시간을 가졌다.

이번 프로그램은 모집 직후 단시간에 접수가 마감되는 등 생성형 AI 기술 활용에 대한 학습자들의 높은 관심을 입증했다. 실습 위주의 구성으로 참가자들로부터 혼자 시작하기 어려웠던 분야를 직접 체험하고 바로 활용할 수 있게 됐다는 긍정적인 평가를 받았다.

원광디지털대학교는 2026학년도 여름방학을 맞아 진행한 디지털 역량 강화 교육 'AI와 CapCut으로 만드는 숏폼 영상 제작' 프로그램을 성황리에 마쳤다. [사진=원광디지털대학교]

김동원 미래교육혁신센터장은 "생성형 AI를 단순 이해하는 수준을 넘어 실제 콘텐츠 제작으로 연결하는 실습 교육을 통해 학습자들의 디지털 활용 능력과 창의성을 키울 수 있었다"며 "앞으로도 AI 기술을 학습과 실무에 효과적으로 적용할 수 있도록 기초부터 심화까지 단계별 교육 과정을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

1141world@newspim.com