가평군, 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 최우수상 수상

[가평=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 가평군은 경기도가 주최한 주민자치 우수사례 경연대회에서 최우수상을 차지했다고 29일 밝혔다. 설악면 주민자치회는 '길로 잇고, 공동체로 채우다'를 주제로 지역 공간을 주민 참여의 장으로 확장한 사례를 발표해 호평을 받았다.

가평군은 28일 경기도청 다산홀에서 열린 '2026년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회'에서 설악면 주민자치회가 대표로 참가해 최우수상을 수상했다.[사진=가평군]

군에 따르면 설악면 주민자치회는 28일 경기도청 다산홀에서 열린 '2026년 경기도 주민자치 우수사례 경연대회'에 대표로 참가해 최우수상을 수상했다.

이번 대회에는 서면 심사를 통과한 15개 시군이 참여했으며 발표 결과 대상은 시흥시, 최우수상은 가평군, 우수상은 군포시·안성시·화성시가 각각 선정됐고 장려상은 안양시, 수원시, 과천시, 광명시, 안산시, 의정부시, 포천시, 부천시, 하남시, 이천시에 돌아갔다.

설악면 주민자치회는 지역의 공간을 주민 참여의 장으로 넓히고 주민 간 관계망을 회복·강화해 공동체 중심의 자치를 실현한 과정을 중심으로 우수사례를 소개했다. 이번 수상으로 설악면 주민자치회는 700만원의 사업비를 확보했다.

서태원 가평군수는 "이번 수상은 주민들이 지역 문제를 함께 고민하고 해결하며 만들어낸 주민자치의 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 주민이 주도하는 다양한 자치활동을 적극 지원해 지역 특성에 맞는 주민자치 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com