건양대병원, 디지털헬스 역량 진단…AI 기반 스마트병원 전환

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원이 국제 기준에 따른 디지털 역량 평가를 바탕으로 의료 데이터와 인공지능(AI)을 활용한 환자 중심 스마트병원 구축에 나선다.

건양대병원은 지난 28일 청주 오스코에서 열린 '2026년 의료기관 디지털헬스 성숙도 평가 지원사업' 착수 워크숍에 참여했다고 29일 밝혔다.

건양대병원 전경. [사진=건양대병원]

이번 사업에는 건양대병원을 포함한 전국 9개 상급종합병원과 한국보건산업진흥원, 미국보건의료정보관리시스템학회(HIMSS) 관계자들이 참여한다. 의료기관의 디지털헬스 수준을 객관적으로 진단하고 기관별 개선 과제를 제시하는 것이 목적이다.

건양대병원은 오는 11월까지 HIMSS의 디지털헬스 지표인 DHI를 활용해 ▲거버넌스·인력 ▲상호운용성 ▲예측분석 ▲개인 참여형 건강 등 4개 영역에 대한 종합평가를 받는다.

병원은 평가와 전문 컨설팅을 통해 의료정보시스템 고도화, 의료 데이터·AI 서비스 확대, 정보시스템 연계 강화 방안 등을 마련할 계획이다.

김용석 의료정보원장은 "국제 기준에 따라 병원의 디지털 전환 수준을 점검하는 계기가 될 것"이라며 "평가 결과를 토대로 AI 기반 의료서비스를 고도화하고 지역 의료의 디지털 혁신을 선도하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com