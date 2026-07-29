[내일날씨] 한낮 최고 37도…폭염·열대야 지속

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 30일 전국 폭염 지속을 예보했다.
- 중부와 전라권은 구름 많고, 경상권과 제주는 맑겠다.
- 낮 최고 37도, 미세먼지는 전 권역 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 30일은 전국 낮 최고기온이 37도에 이르는 등 폭염이 이어질 전망이다.
29일 기상청에 따르면 오는 30일 중부지방과 전라권은 가끔 구름많고 경상권과 제주도는 대체로 맑겠다. 또 당분간 전국에 무더위와 열대야가 이어질 전망이다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 28도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 34도 ▲인천 33도 ▲수원 32도 ▲춘천 34도 ▲강릉 36도 ▲청주 35도 ▲대전 34도 ▲전주 35도 ▲광주 34도 ▲대구 37도 ▲부산 35도 ▲울산 36도 ▲제주 34도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com