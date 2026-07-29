포천시, 특수상황지역 개발사업 선정돼 39.9억 국비 확보

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 행정안전부 공모사업인 '2027년 특수상황지역 개발사업'에 선정돼 고모저수지 수변공원 조성사업 국비 39억9000만 원을 확보했다고 29일 밝혔다.

포천시청 전경. [사진=포천시]

특수상황지역 개발사업은 남북분단과 지리적 여건 등으로 지역 발전에서 소외된 특수상황지역의 주민 복지 증진과 균형발전을 위해 행정안전부가 추진하는 국비 지원사업이다.

이번에 선정된 고모저수지 수변공원 조성사업은 총사업비 57억 원 규모로 국비 39억9000만 원과 시비 17억1000만 원이 투입된다. 사업은 포천시 소흘읍 고모리 일원에 수변공원과 주차장을 조성하는 내용으로 2027년부터 2029년까지 추진될 예정이다.

고모저수지는 해마다 약 100만 명이 찾는 포천시 대표 관광 명소로 손꼽히지만 그동안 주차장과 휴식공간이 부족해 이용객 불편이 지속적으로 제기돼 왔다.

포천시는 이번 사업을 통해 만성적인 주차난을 해소하고 수변 휴식공간을 대폭 확충해 관광객 체류 시간을 늘리는 한편 지역 상권 활성화와 주민 삶의 질 향상에도 상당한 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

백영현 포천시장은 "고모저수지 수변공원 조성사업을 차질 없이 추진해 시민과 관광객 모두가 체감할 수 있는 관광 인프라를 확충하겠다"며 "함께 힘써주신 김용태 국회의원께 깊이 감사드리며 앞으로도 지역경제 활성화와 정주여건 개선을 위해 국·도비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com