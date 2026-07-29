고양특례시, 일산테크노밸리 입주기업 '맞춤형 세일즈' 본격화

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주요 92개 기업에 시장 명의 투자 제안

1000평 투자 시 토지매입비 최대 8억 지원·취득세 감면

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특별시가 일산테크노밸리 성공 조성을 위해 수도권 서북부 소재 기업을 직접 찾아가는 본격적인 '기업 맞춤형 세일즈'에 나선다.

29일 시에 따르면 시는 일산테크노밸리의 입지적 경쟁력과 고양시의 기업 투자지원 제도를 상세히 담은 민경선 시장 명의의 투자 제안 서한을 수도권 서북부 주요 공장등록기업 92개사에 발송했다.

일산테크노밸리 조감도.[사진=고양시]

이번 조치는 기업의 분양 신청을 소극적으로 기다리던 방식에서 벗어나 투자 가능성이 있는 기업을 선별해 직접 접촉하고 각 기업의 이전·확장 수요에 부합하는 조건을 먼저 제안하기 위함이다.

민경선 시장은 발송된 서한을 통해 현재 기업들의 주요 과제인 '인재 확보'의 중요성을 언급하며 우수한 정주 여건과 서울 접근성을 두루 갖춘 고양시가 기업 성장의 새로운 거점이 될 수 있음을 강조했다.

실제로 고양시는 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선을 비롯해 지하철 3호선, 경의중앙선, 서해선, 교외선 등 광역철도망과 자유로·제2자유로, 서울문산고속도로를 갖추고 있다. 또한 김포·인천국제공항과의 접근성도 뛰어나 국내외 물류 및 교류에 유리한 입지 조건을 지니고 있다.

특히 일산테크노밸리 내 첨단제조시설용지에 1000평 이상을 투자하는 기업은 최대 8억 원까지 토지매입비를 지원받을 수 있다. 취득세 감면으로 약 2억 원을 절감할 수 있으며 재산세 역시 35% 감면 받는다.

앞으로 고양시는 전체 사업장을 이전하려는 기업뿐만 아니라 본사·연구소·신사업 부문의 첨단제조시설을 신설·확장하려는 수요도 적극적으로 발굴할 계획이다. 이를 위해 시 담당 부서가 기업을 직접 방문해 구체적인 투자계획을 파악하고, 부지 선정부터 세제·재정 지원, 인허가와 착공까지 전 과정을 기업 맞춤형으로 지원한다는 계획이다.

민경선 고양특례시장.[사진=고양시]

민 시장은 "기업이 먼저 찾아오길 기다리는 방식으로는 일산테크노밸리를 성공시킬 수 없다"며 "투자 가능성이 있는 기업을 직접 찾아가 기업의 성장계획에 맞는 조건을 제시하고 실행력으로 기업이 직접 선택하는 도시를 만들겠다"고 강조했다.

한편 일산테크노밸리는 경기 서북부의 첨단산업 거점 조성과 자족기능 강화를 위해 2016년 경기도 공모사업으로 선정됐다. 경기주택도시공사와 고양도시관리공사가 공동으로 추진해 2027년 말 부지 조성을 완료할 예정이다.

skyimhan@newspim.com