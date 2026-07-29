군포·광명시, 전국 최초 '공공소각장 상생소각' 결실...예산 절감·환경 보호

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상반기 군포 1억 8500만 원·광명 1억 4500만 원 등 총 3억 3000만 원 예산 절감

'경기도 적극행정 경진대회' 우수사례 출품...7월 29일부터 도민 심사 시작

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시와 광명시가 전국 최초로 추진한 '공공소각장 상생소각' 사업이 가시적인 성과를 거두며 지자체 간 협력 행정의 선도적 모델로 자리매김하고 있다.

공공소각장 상생소각. [사진=군포시]

29일 군포시에 따르면 이번 사업은 2026년 수도권 생활폐기물 직매립 전면 금지 조치에 선제적으로 대응하기 위해 양 시가 공공소각시설을 공동 활용하기로 협약하면서 시작됐다. 민간위탁 처리 방식에서 벗어나 공공 인프라를 상호 교차 활용함으로써 폐기물 처리의 안정성을 대폭 끌어올리고 예산까지 절감하는 성과를 내고 있다.

현재까지 군포시 생활폐기물 237.87t을 광명시에서 처리하고 광명시 생활폐기물 303.69t을 군포시에서 처리해 총 542t의 폐기물을 환경기준 초과나 안전사고 없이 성공적으로 처리했다.

특히 양 시는 소각시설 정기 보수 기간 중에도 교차 처리체계를 가동해 상반기에만 군포시 1억 8500만 원, 광명시 1억 4500만 원 등 총 3억 3000만 원의 예산을 절감하는 실질적 결실을 보았다.

현재 제2차 상생소각을 진행 중인 양 시는 향후 제3차 상생소각 추진과 함께 공동운영체계를 고도화해 전국 지방자치단체의 모범 사례로 발전시킬 방침이다.

공공소각장 상생소각. [사진=군포시]

한대희 군포시장은 "공공소각장 상생소각은 공공기관 간 협업을 통해 환경 보호와 시민 부담 경감을 동시에 달성할 수 있음을 입증한 혁신 정책"이라며 "광명시와의 지속적인 협력으로 자원순환을 선도하는 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 사업은 '2026년 경기도 적극행정 경진대회' 우수사례로 출품되어 오는 7월 29일부터 8월 4일까지 경기도 여론조사 누리집을 통해 도민 심사(온라인 여론조사)가 진행된다.

1141world@newspim.com