노동부, 고용서비스 개혁 추진…대면 지원 강화하고 실업급여 지급 AI로

'졸업에서 퇴직까지, 평생 토털케어' 서비스 체계 구축

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 실업급여 지급 등 단순 행정 업무는 인공지능(AI)이 맡고, 고용서비스는 구직자 대면 지원에 집중하도록 현행 체계 전반을 개혁하겠다는 방향이 나왔다.

한국노동연구원이 주최하고 고용노동부가 후원한 고용서비스 혁신 전문가 토론회가 29일 한국프레스센터에서 열렸다. 토론회는 국가 고용서비스 혁신 방향과 주요 내용을 공유하고 전문가 의견을 들어 정책의 현장 실행력과 국민 체감도를 높이기 위해 마련됐다.

이날 정부는 '졸업에서 퇴직까지, 평생 토털케어' 서비스 체계 구축 방침을 밝혔다. 고용서비스를 급여 지급 등 행정 업무 중심에서 사람과 일자리를 잇는 상담 중심으로 전환하고, 모든 일하는 사람의 일할 권리를 보장한다는 내용이다.

AI 발전과 산업구조 변화로 '평생 직장'이라는 개념이 약해진 가운데, 노동자의 상시적인 이직과 전직에 맞춘 고용서비스 개혁 필요성이 높아졌다. 취업 역량 강화 및 경력 개발 지원을 통해 국민의 일자리 이동 가능성을 향상해야 한다는 취지에서다.

권창준 고용노동부 차관이 29일 고용서비스 혁신 전문가 토론회에서 발언하고 있다. 한국노동연구원이 주최하고 노동부가 후원한 이번 토론회는 이날 한국프레스센터에서 열렸다. [사진=고용노동부]

현장에서는 국가 고용서비스를 ▲내용 ▲구조 ▲기술 ▲사람 네 가지 측면에서 혁신한다는 길현종 노동연구원 선임연구위원의 국가 고용서비스 제공 혁신방안 연구 주요 내용이 공유했다.

구체적으로 급여 지급 등 행정 업무는 AI를 활용해 자동화하고, 고용서비스는 지원이 필요한 구직자에게 대면 방식으로 집중 제공한다. 담당자 재량 판정에 기반을 둔 구직활동 인정 기준을 손질하고, 인력 채용과 고용 유지에 어려움을 겪는 기업에 HR토털 케어 포함 통합적 서비스를 맞춤형으로 적용한다는 구상도 나왔다.

기술적으로는 고용센터 서비스 전 과정에 AI 기술을 접목한다는 방향도 제시됐다. 고용24를 디지털 시대에 맞춰 디지털 고용센터로 발전시키고, 개인별 고용서비스를 추천하는 '나만의 AI 고용센터'를 구축한다.

구조적으로는 행정 업무 조직과 서비스 업무 조직을 분리해 현장은 대면 서비스에 집중한다. 명확한 직무 구분과 동기부여 강화, 공평한 업무 배분 등을 추진해 고용센터 종사자 열정 강화에도 힘쓴다.

권창준 노동부 차관은 "반복적인 행정 업무는 인공지능에 맡기고, 그 자리를 사람과 일자리를 연결하는 서비스로 채우는 것이 이번 혁신의 핵심"이라며 "토론회에서 나온 전문가들의 의견을 꼼꼼히 검토해, 국민이 현장에서 체감할 수 있는 정책으로 이어가겠다"고 밝혔다.

이병희 노동연구원 원장은 "지난 20여년간 정체되었던 공공 고용서비스 체계를 혁신할 수 있는 중요한 전환점이자 새로운 기회의 창이 열린 것"이라며 "오늘 논의가 국민에게 더욱 신뢰받고, 변화하는 노동시장에 효과적으로 대응하는 고용서비스 체계를 만드는 소중한 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com