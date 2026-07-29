공영민 고흥군수, 휴가 중 제주서 고흥쌀로 밥상 공략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제주시·서귀포 고흥쌀 판촉 현장 점검하며 판로 확대 나서

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 제주에서 고흥쌀 판촉행사를 진행하는 가운데 공영민 고흥군수가 휴가 중 제주시와 서귀포 현장을 찾아 판로 확대 상황을 점검했다.

고흥군은 제주지역 소비자와 외식·급식업체를 대상으로 고흥쌀의 품질을 알리고 안정적 판매 기반을 마련하기 위해 7월 28~30일 제주시농협·서귀포농협과 연계한 판촉행사를 진행했다고 29일 밝혔다.

제주도에서 휴가 중인 공영민 고흥군수(왼쪽에서 세 번째)가 29일 제주시농협에서 열린 고흥쌀 판촉행사장에서 소비자들에게 고흥쌀 증정품을 전달하고 있다.[사진=고흥군] 2026.07.29 chadol999@newspim.com

공 군수는 이날 제주시농협 수요장터에서 행사 운영을 살피고 흥양농협 조성문 조합장 등 관계자와 판매 직원을 격려했으며, 제주도민과 관광객 등 구매자 반응을 확인하며 고흥쌀 시장성을 점검했다.

이어 서귀포농협을 찾아 판매 현황을 점검하고 관광객이 많은 서귀포 지역 특성을 고려해 농협 매장 외 음식점·식자재 업체로 공급처를 넓히는 등 향후 유통 확대 방안을 논의했다.

군은 행사와 연계해 인근 음식점에서 고흥쌀로 지은 밥을 제공하며 실수요처 납품 확대를 추진하고 있다.

공 군수는 "농산물 판로는 행정이 책임지는 체계를 구축해 농민이 생산에 전념할 수 있도록 하겠다"며 "제주 농협·음식점·식자재 업체와 협력해 고흥쌀 유통 기반을 공고히 하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com