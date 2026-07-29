노동부, AI 고용충격 감지 '카나리아 대시보드' 구체화 시동

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29일 고용동향 점검회의 개최…국책연구기관 참석

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 인공지능(AI)의 고용 충격을 실시간으로 파악하는 한국형 카나리아 대시보드 도입 운영 방향을 논의했다.

노동부는 29일 주요 국책 연구기관과 고용동향 점검회의를 열고 대·내외 불확실성에 대응하기 위한 선제적인 고용안전망 강화 방안을 논의했다.

회의에는 김영훈 노동부 장관과 한국노동연구원, 한국개발연구원, 한국고용정보원, 과학기술정책연구원 등 주요 연구기관이 참석했다.

참석자들은 인공지능(AI) 고용 충격 실시간 감지를 위해 정부가 도입 추진 중인 한국형 카나리아 대시보드의 안정적 구동 및 모니터링 방안을 구체화했다.

청년을 포함한 일자리 정책이 더욱 현장 중심적이고 효과적인 방향으로 설계될 수 있는 방안에 대해서도 다양한 의견을 교환했다.

카나리아 대시보드는 AI 노출도가 높은 주요 직무의 산업·연령별 고용변화를 실시간으로 보여주고 조기 경보를 제공하는 시스템이다.

현장에서는 상반기 노동시장 평가 및 하반기 전망 등도 이뤄졌다.

노동부는 논의 내용을 하반기 고용 정책 세부 실행 계획에 반영할 예정이다. 정기적으로 고용동향 점검회의를 열어 고용시장 상황을 실시간으로 점검하고 정책도 보완한다.

김 장관은 AI 고용 영향 모니터링 체계를 강화를 언급하면서 "기술혁신이 일자리 감소가 아니라 근로자의 역량 향상으로 이어질 수 있도록 중소기업 인공지능 전환(AX) 현장훈련사업, AI 기초 및 융합훈련 등을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "숨 고르는 청년들이 다시 도전할 수 있도록, 신속하게 정책수단과 전달체계를 총동원하겠다"며 "K-뉴딜 아카데미를 통해 AI·반도체 등 청년 수요가 높은 분야에서 기업 주도 직업훈련과 현직자 멘토링을 제공하고, 장기 휴직상태 청년 맞춤형 AI 기초프로그램을 운영하는 등 청년들이 AI 시대에 적응할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com