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맨시티 방한 명단 발표...홀란·로드리 등 핵심 선수 제외

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  • 맨체스터 시티가 8월 1일 홍콩·5일·9일 서울에서 아시아투어를 진행한다.
  • 홀란·로드리 등 북중미월드컵 8강 이상 국가대표 다수가 FIFA·FIFPRO 휴식 원칙에 따라 방한 명단에서 제외됐다.
  • 돈나룸마·포든 등 새로운 얼굴과 유망주들이 대거 합류해 프리시즌 주전 경쟁과 전술 점검에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강호 맨체스터 시티(맨시티)의 3년 만의 방한이 확정됐지만, 한국 팬들이 가장 기다렸던 엘링 홀란(노르웨이)과 로드리(스페인) 등 세계적인 스타들은 이번 아시아 투어에 동행하지 않는다.

맨시티는 29일(한국시간) 구단 공식 홈페이지를 통해 2026-2027시즌 프리시즌 아시아 투어에 참가할 28명의 선수 명단을 발표했다. 구단은 "2026 북중미 월드컵에서 8강 이상에 오른 국가대표 선수들은 충분한 휴식을 위해 이번 투어에 참가하지 않는다"라고 밝혔다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 맨시티의 엘링 홀란이 4일 열린 리버풀과의 FA컵 8강전에서 해트트릭에 성공한 후 손가락으로 세리머니를 했다. 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

엔초 마레스카 감독이 이끄는 맨시티는 오는 8월 1일 홍콩 카이탁 스타디움에서 인터 밀란(이탈리아)과 맞붙은 뒤 한국으로 이동한다. 이후 5일 서울월드컵경기장에서 팀 K리그와 친선경기를 치르고, 9일에는 이강인이 새롭게 합류한 아틀레티코 마드리드와 맞대결을 펼칠 예정이다. 맨시티의 방한은 2023년 이후 3년 만이다.

하지만 가장 큰 관심을 모았던 홀란은 명단에서 제외됐다. 홀란은 북중미 월드컵에서 노르웨이를 28년 만의 월드컵 8강으로 이끌며 7골 1도움을 기록했고, 대회 종료 후 충분한 휴식을 부여받았다. 이에 따라 국내 팬들이 기대했던 '홀란 vs 이강인' 맞대결도 성사되지 않게 됐다.

스페인의 16년 만의 월드컵 우승을 이끌며 대회 최우수선수(골든볼)를 수상한 로드리 역시 방한 명단에 포함되지 않았다. 로드리는 월드컵 이후 허리 부상으로 수술을 받은 만큼 새 시즌 초반까지 결장이 예상되는 상황이다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 2026 FIFA 북중미 월드컵 골든볼(최우수 선수)을 차지한 로드리(가운데)가 월드컵 우승 직후 트로피에 입맞춤하고 있다. 2026.07.21 football1229@newspim.com

이 밖에도 프랑스의 라얀 셰르키, 벨기에의 제레미 도쿠, 잉글랜드의 마크 게히와 니코 오라일리, 엘리엇 앤더슨 등 월드컵 8강 이상을 밟은 국가대표 선수들이 대거 제외됐다. 포르투갈의 후벵 디아스와 마테우스 누녜스도 출국 명단에는 이름을 올리지 못했다.

이번 결정은 국제축구연맹(FIFA)과 국제프로축구선수협회(FIFPRO)가 선수들의 건강 보호를 위해 시즌 종료 후 최소 21일의 휴식을 보장하기로 합의한 원칙에 따른 것으로 알려졌다. 구단 역시 국가대표 일정을 소화한 선수들의 회복을 최우선으로 고려했다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 맨시티의 아시아투어 참가 선수 명단. [사진 = 맨체스터 시티] 2026.07.29 wcn05002@newspim.com

반면 이번 투어에는 새로운 얼굴들도 다수 포함됐다. 골키퍼 잔루이지 돈나룸마(이탈리아)를 비롯해 필 포든(잉글랜드), 티자니 레인더르스(네덜란드), 마테오 코바치치(크로아티아), 니코 곤살레스(스페인), 앙투안 세메뇨(가나), 사비뉴(브라질), 요슈코 그바르디올(크로아티아), 라얀 아이트 누리(알제리), 압두코히르 후사노프(우즈베키스탄) 등이 아시아 투어에 참가한다. 이들과 함께 여러 유망주와 백업 자원들도 포함돼 프리시즌 동안 주전 경쟁과 전술 점검의 기회를 얻을 전망이다.

홀란과 로드리의 불참으로 흥행에는 다소 아쉬움이 남게 됐지만, 맨시티는 새 시즌을 앞두고 젊은 선수들의 경쟁력을 점검하고 조직력을 끌어올리는 데 이번 아시아 투어의 초점을 맞출 계획이다.

wcn05002@newspim.com

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